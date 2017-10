BC Athletic Constanţa a scăpat victoria printre degete

Liga I de baschet

BC Athletic Constanța a scăpat victoria printre degete

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța a fost învinsă, ieri, în deplasare, la sala „Ștefan cel Mare”, de către Dinamo II București, scor 65-74, într-o partidă din etapa a Vll-a a Ligii l.Chiar dacă Dinamo ll era pe ultima poziție a seriei, la partida contra constănțenilor a adus câțiva jucători foarte importanți de la prima formație, ce evoluează în Liga Națională. Chiar și așa, băieții antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au ținut piept adversarilor și au condus pe tabelă și cu 10 puncte. Din păcate, experiența și oboseala acumulată în partida de la Campionatul Național U18 și-a spus cuvântul.„S-a văzut că băieții au fost un pic obosiți. Așa se întâmplă când avem două partide într-un interval atât de scurt. A fost un joc bun, păcat de unele greșeli care nu își aveau rostul. Am condus cu 10 puncte pe tabelă, însă nu am putut menține ritmul până la capăt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, team-managerul celor de la BC Athletic, Andrei Talpeș.Sâmbătă, juniorii U18 ai BC Athletic au reușit să se impună, în deplasare, pe terenul celor de la BC Laguna Sharks, scor 75-68, și după șapte runde se mențin pe locul secund în Campionatul Național.În următoarea etapă, tinerii jucători vor evolua tot în deplasare, împotriva liderului CN „Aurel Vlaicu” București, sâmbătă, 10 decembrie.Ziua Recunoștinței, un prilej de reuniune a familiei, de mulțumire și gratitudine, a fost sărbătorită, pe 24 noiembrie, nu numai în Statele Unite, ci și în Constanța. Restaurantul Aquario a avut plăcerea de a găzdui cina de Thanksgiving pentru militarii americani maior Louis Isabelle și caporal Douglas Dean, dar și pentru staff-ul echipei de baschet BC Athletic. Aceștia au pus la cale ultimele detalii ale meciului All Stars Game din luna decembrie, acolo unde vor participa și cei mai buni militari-jucători de baschet cantonați în baza militară de la Mihail Kogălniceanu.În următoarea etapă, BC Athletic va juca tot în deplasare, sâmbătă, 3 decembrie, pe terenul celor de la 4Sports București.