BC Athletic cheamă suporterii! "Când ne sunt alături, ne simţim mai puternici"

BC Athletic cheamă suporterii! "Când ne sunt alături, ne simțim mai puternici"

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța va juca, vineri, de la ora 19, la Sala Sporturilor, împotriva Științei București, în ultima etapă a fazei semifinale din Liga l, decisivă pentru calificarea în Final Four.Trei formații și-au câștigat deja dreptul de a evolua la turneul final: Știința București, CS Cuza Sport Brăila și CN „Aurel Vlaicu” București. Pentru al patrulea loc, va fi nevoie de „photo-finish”, deoarece trei echipe sunt la egalitate de puncte și oricare dintre ele se poate califica. Astfel, BC Athletic este obligată să învingă pe Știința pentru a fi 100% sigură de calificare. În caz contrar, stau la pândă, gata să profite, CSO Voluntari și CSM Ploiești.„Mă bucur că am ajuns să depindem doar de noi. Dacă vom câștiga, ajungem în Final Four indiferent de ce fac celelalte echipe. Suntem două echipe asemănătoare, cu jucători tineri, dar și cu jucători experimentați. În tur, am pierdut la 12 puncte după ce am mers umăr la umăr mai bine de trei sferturi, deci suntem două echipe de valori egale. Va fi un meci foarte greu, dar am încredere în elevii mei și sper să reușim victoria ce ne-ar duce la turneul final”, a declarat antrenorul principal al BC Athletic, Alexandru Olteanu.Vedeta „Gladiatorilor din Tomis”, americanul Jeremi Booth, a declarat că țelul său nu este de a depăși recorduri. Acesta ar fi mai mult decât mulțumit dacă „vioara întâi” ar fi unul dintre colegii săi mai tineri, atât timp cât echipa câștigă.De asemenea, unul din cei mai constanți și valoroși jucători ai BC Athletic, Andrei Oprean, mizează pe ajutorul suporterilor din Sala Sporturilor.„Nu simțim nicio presiune înaintea acestui meci. Vrem să ne calificăm și să ne bucurăm de experiența unui turneu final. Suntem pregătiți să facem un meci bun. Avem de partea noastră și publicul, ne simțim mult mai puternici când îi simțim pe ei aproape. Ne-au ajutat în multe momente ale sezonului și sper să nu-i dezamăgim”, a declarat sportivul de 18 ani.La fel ca și în precedentele meciuri, intrarea suporterilor va fi liberă. Nu vor lipsi nici obișnuitele surprize și premii pentru cei mai norocoși dintre fanii BC Athletic. Cu toate acestea, cel mai frumos cadou pentru sportul constănțean ar fi victoria, implicit calificarea la turneul final.Clasament: 1. Știința București (23 p), 2. Cuza Sport Brăila (22 p), 3. CN „Aurel Vlaicu” (22 p), 4. BC Athletic (20 p), 5. CSM Ploiești (20 p), 6. CSO Voluntari (20 p), 7. CSM Sighetu Marmației (16 p), 8. CSM Mediaș (13 p).