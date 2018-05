După medalia de la Nike 3x3 Challenge

BC Athletic a jucat "Baschet în familie"

BC Athletic, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, a organizat marți, 15 mai, la Sala Sporturilor, campania „Baschet în familie”. Evenimentul a fost un real succes, numărul participanților crescând de la an la an. La această ediție, au fost nu mai puțin de 500 de participanți, fapt ce îi încurajează pe organizatori să meargă mai departe cu acest proiect.„Ziua de 16 mai este declarată Ziua Internațională a Familiei, însă de cele mai multe ori rămâne doar o dată oficială, fără a transmite un mesaj sau a crea un impact în comunitate. Spunem prea ușor cuvântul «familie», o mai lăsăm pe ultimul loc pentru că suntem ocupați, stresați, timpul nu ne ajunge niciodată să-i sunăm pe cei dragi sau din contră, ca să ne construim propria familie. Ne-am dorit să spunem «stop!» din goana cotidiană și să reunim oamenii în familie, prin activități interactive, de comunicare, (auto)cunoaștere și joc, sub sloganul «Cu mic, cu mare, Familia e cea mai tare»”, a declarat Andrei Talpeș, team manager BC Athletic.La sfârșitul evenimentului, toți cei prezenți au putut să-i cunoască îndeaproape și să se fotografieze cu jucătorii de la BC Athletic, cei care se pregătesc pentru Final Four-ul Ligii l, ce le poate oferi promovarea în Liga Națională, în perioada 27-29 mai, la Brăila.BC Athletic s-a clasat pe locul trei la turneul de baschet Nike 3x3 Challenge, ce s-a disputat la București, fiind învinsă în semifinale de sârbii de la Ralja Intergalactic, scor 7-21.Pentru „Gladiatorii din Tomis”, au evoluat Adrian Trandafir, Daniel Mâinea, Andrei Oprean și Alexandru Olteanu, alături de team manager-ul Andrei Talpeș.Iată parcursul complet al echipei de pe litoral: 16-9 cu Team 13, 20-10 cu Hells Angels, 21-5 cu Dacii Liberi, 21-8 cu Remontadas, 21-14 cu Bucharest Littles și 7-21 cu Ralja Intergalactic.