Campionatul Național de baschet juniori U18

BC Athletic a încheiat turneul final pe locul 6

Echipa BC Athletic Constanța a încheiat turneul final al Campionatului Național de baschet juniori U18 pe lo-cul 6, după ce a fost învinsă, în ultima partidă, de CSS Bega Timișoara, scor 36-46 (12-16). În meciul pentru locurile 5-6, echipa pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici nu a putut repeta performanța din grupă, atunci când s-a impus în fața trupei de pe malul Begăi.Constănțenii au încheiat turneul final de la București cu două victorii și trei înfrângeri, însă rămân cu regretul că puteau obține mai mult, mai ales după meciurile din grupă.După 12 ani, Constanța a avut, din nou, o echipă calificată în faza finală a Naționalelor de juniori, iar Athletic s-a descurcat onorabil. Team managerul Andrei Talpeș speră ca aceasta performanță să fie deschizătoare de drumuri pentru generațiile viitoare ce vor reprezenta orașul în viitoarele competiții la nivel național.„Sper să fie o lecție din care să învețe toată lumea. Și jucătorii tineri ce au evoluat în aceste meciuri, și cei care vor urma să lupte, în anii viitori, pentru a ajunge aici. Ne întoarcem acasă cu gândul că am dat tot ce am avut mai bun din noi. Vrem să mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, în tot acest drum dificil. Vom căuta, în continuare, să ne autodepășim de fiecare dată. Munca noastră este departe de a se fi terminat”, a declarat Andrei Talpeș.Sezonul baschetbalistic pe litoral nu s-a încheiat. Echipa de seniori BC Athletic Constanța își va lua la revedere de la proprii suporteri, marți, 16 mai, de la ora 20, atunci când va înfrunta pe ACS Magic Sibiu, într-un meci de clasament, din faza secundă a Ligii l.v v vDupă opt luni palpitante, Liga de Baschet Amator din Constanța va ajunge la final. Turneul Final Four se va disputa în week-end, la sala „Tomis”, din strada Flămânda. Vineri, semifinalele sunt Carp Team - Axi Team (de la ora 19) și Animal Pack - Saints (de la ora 20.30).Sâmbătă, 12 mai, de la ora 17, va avea loc finala mică, iar imediat după terminarea partidei, finala mare, ce va decide cea mai valoroasă echipă din Liga de Baschet Amator Constanța.