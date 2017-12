BC Athletic a ajuns la "Micul Rotterdam". "Mulţumim suporterilor pentru tot sprijinul"

BC Athletic a ajuns la "Micul Rotterdam". "Mulțumim suporterilor pentru tot sprijinul"

La ultimul meci susținut de echipa de baschet masculin BC Athletic Constanța, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CN „Aurel Vlaicu“, biletul de intrare la meci a fost… un produs de igienă și curățenie. Astfel, s-au strâns zeci de kilograme de produse, fiind nevoie de forță de muncă pentru a le sorta și împacheta corespunzător, pentru a fi pregătite pentru copiii de la Centrul de Plasament „Micul Rotterdam“ Constanța.Team managerul formației constănțene, Andrei Talpeș, antrenorul principal Alexandru Olteanu și one-man show-ul american Jeremi Booth s-au trezit dis-de-dimineață și au pornit spre centrul de plasament pentru a „livra” cadourile.„Ne-am întâlnit cu doamnele de aici și am văzut și condițiile în care cei mici se dezvoltă și cresc. Complexul are un teren sportiv polivalent de fotbal, baschet, handbal, jocuri pentru preșcolari și școlari, complex care a fost inaugurat anul trecut. Proiectul a fost derulat în colaborare cu Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă TIKA, alături de care au fost finalizate mai multe proiecte care au avut ca obiectiv creșterea calității vieții copiilor din sistemul de protecție a minorilor, precum și asigurarea unui cadru armonios dezvoltării fizice și psihice pentru acești copii. Vom continua campaniile sociale și vom continua să-i ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin”, a declarat team managerul BC Athletic, Andrei Talpeș.Până la finalul anului, Asociația Județeană de Baschet Constanța va organiza, ca în fiecare an, All Star Game 2017, un adevărat regal baschetbalistic și nu numai. De asemenea, se vor strânge dulciuri și jucării pentru cei mici, fiind în apropierea Crăciunului.„Cu ceva timp în urmă, înainte să demarăm proiectul «Made in Constanța» la nivel de seniori, ne întrebam cam câtă lume ar veni să vadă baschetul din Constanța și cam câți ar considera să plătească un bilet din care probabil s-ar fi acoperit un procent mic din cheltuielile de organizare a unui joc oficial. Ne uitam unii la alții și zâmbeam, pentru că nu credeam că vom ajunge să umplem o sală de sport în Liga 1. Mulțumim suporterilor pentru ceea ce fac pentru acest oraș. Fără ei, nu am fi putut pune în practică toate aceste gânduri pe care ni le propunem. Să jucăm baschet și să-i ajutăm pe alții în același timp, este un lucru de care suntem cu adevărat mândri”, a completat Talpeș.Jucătorii au trecut peste eșecul suferit în meciul cu CN „Aurel Vlaicu” București, când au condus la pauză cu 45-24, dar au fost învinși cu 69-74. Conducerea „Gladiatorilor din Tomis” i-a băgat în ședință pe jucători, iar aceștia au înțeles unde s-a pierdut meciul. Pot demonstra acest lucru în runda următoare, programată marți, 13 decembrie, de la ora 18, în deplasare, cu Rapid București.„După șapte runde, CN «Aurel Vlaicu» și noi avem 13 puncte. Rapid București, cea de-a treia echipă cu drept de promovare, are 11 puncte. Calculele sunt simple: dacă batem Rapidul, suntem 100% calificați la turneul semifinal, iar dacă pierdem, avem nevoie de victorii în celelalte două partide rămase, de pe teren propriu, cu CS Politehnica II Iași și CS Phoenix II Galați. Apoi, cele opt echipe care s-au calificat vor lua startul în turneul semifinal, se va juca în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur, apoi cele mai bune patru vor merge la turneul final”, a completat Andrei Talpeș.