Baza fantomelor! La Triunghi, buldozerul e scăparea

Dacă pașii te poartă, astăzi, spre Complexul Sportiv Triunghi, trebuie să știi că ar fi bine să porți cu tine o… macetă. Nu, n-am glumit și nici nu incit - Doamne ferește! - la violență. E bine însă să o ai pentru a-ți putea croi mai ușor drum prin vegetația luxuriantă din zonă.Altădată un nucleu al sportului constănțean, complexul Triunghi a ajuns într-o stare deplorabilă. Terenul de fotbal poate fi mai lesne numit terenul fantomelor, cu utilizabilitate primordială ca pășune sau depozit de gunoaie, singurele care mai amintesc despre meciurile jucate aici fiind cele două porți ruginite și plasele antice - o minune cum de n-au fost furate.La fel de jalnic arată și ansamblul de construcții - sala (în principal) de lupte, pavilionul administrativ, magazia. Caracteristicile peisajului sunt rugina, tablele care nici nu știu de când n-au mai văzut o vopsea, fundațiile compromise, pereții scorojiți, acoperișurile distruse. Nu cred că aceste clădiri mai pot fi reabilitate. Nu trebuie să fii inginer constructor sau economist de clasă ca să realizezi că singura soluție este… buldozerul și reconstrucția - dacă se dorește - de la zero.La ora actuală, la sala Triunghi se fac antrenamente și se organizează sporadic concursuri de lupte. Acei tineri sportivi și antrenorii lor pot fi considerați, pe bună dreptate, eroi. Chiar îți trebuie foarte multă pasiune în ceea ce faci pentru a face abstracție de condițiile din jur. Personal, nu mi-aș lăsa copilul să meargă în această sală și tare sunt curios cum s-or obține avizele și autorizațiile de funcționare, dar aceasta este o altă poveste.Praful s-a ales și de cele două terenuri de tenis, din care au mai rămas doar „ușoare urme” de zgură. Pe zidurile de beton ce separă cele două terenuri își fac „mâna” excentricii artiști de graffiti, printre puținii temerari care se mai aventurează prin zonă. În rest, ce ar mai fi de găsit prin Triunghi? Gunoaie, bălării, mizerii, câini maidanezi. Nu-i suficient?Complexul Sportiv Triunghi se află în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. În urmă cu patru ani, a existat un proiect prin care să se schimbe nu proprietarul, care urma să rămână statul român, ci doar administratorul. Mai exact, baza ar fi trebuit să intre sub „aripa protectoare” a Consiliului Județean, însă contextul politic din 2012 și din anii care au urmat a făcut ca totul să rămână doar la stadiul de propunere.Un personaj din sportul constănțean, bine informat, declara, sub protecția anonimatului, pentru „Cuget Liber”: „Miza trecerii bazelor sportive, pentru că era vorba despre mai multe baze, nu numai de cea de la Triunghi, era cu totul alta. Sportul avea un patrimoniu extrem de atractiv: hoteluri, restaurante, tabere, imobile, săli, stadioane și mai ales terenuri. Doar la Triunghi sunt aproape 4 hectare, ca să nu mai vorbim despre patrimoniul de la Hidrotehnica. Dar frica de DNA, schimbarea guvernelor, arestările, stoparea procesului de descentralizare au stricat planurile multora. Cum s-ar spune, niște combinații care nu au mai ieșit!”.Am fost de acord cu acest personaj până la un punct, iar opinia mi-a fost confirmată de alți apropiați ai sportului, care activează în alte domenii. Complexul Triunghi a scăpat din ghearele „investitorilor” în primul rând din pricina amplasamentului. Așa cum îi spune și numele, zona are o formă triunghiulară, toate cele trei laturi fiind mărginite de linia ferată. Singura cale de acces este cea dinspre strada Caraiman, dar și pe acolo trebuie trecută o barieră, unde vizibilitatea este foarte scăzută. Deci imposibil de făcut vreun mall sau un cartier de blocuri. Să nu începeți cu litera legii, că nu ai voie să schimbi destinația bazei. Fiți siguri că s-ar fi găsit portițe…Directorul executiv al DJST Con-stanța, Claudiu Teliceanu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că dorește ca mai multe baze sportive din oraș să fie reabilitate, fie prin investiții ale Minis-terului Tineretului și Sportului, fie, cel mai probabil, prin colaborări încheiate cu structuri private.Teliceanu a făcut referire strict la baza Triunghi: „Pentru acest complex, avem niște solicitări și vom urma aceeași procedură de închiriere în vederea amenajării unor terenuri de fotbal”, adăugând că sala de lupte ar putea fi predată Asociației Județene de Lupte Constanța.Până una alta, pe cele 3,7 hectare de teren legea o fac buruienile!