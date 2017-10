Bateţi-l pe Tadici!

CS Tomis - HC Zalău, în Liga Națională de handbal feminin

Bateți-l pe Tadici!

Meciul dintre CS Tomis Constanța (7, 11 p) și HC Zalău (8, 10 p), programat duminică, de la ora 11, la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a 12-a a Ligii Naționale, prilejuiește reîntâlnirea, din postură de adversari, a foștilor tehnicieni ai naționalei de handbal feminin a României. Dat afară de la Oltchim, Gheorghe Tadici are ambiția de a demonstra că nu e terminat și poate readuce echipa Zalăului pe cărările Europei, în timp ce Dumitru Muși, director tehnic la CS Tomis, vrea să-și răpună fostul coleg, performanță pe care nu a mai reușit-o de ani buni. „Echipa este în revenire, are continuitate în pregătire, dar și în rezultate, obținând trei victorii și un egal în ultimele patru etape. Dacă batem Zalăul și, apoi, KZN Slatina, în deplasare, încheiem turul pe o poziție dătătoare de speranțe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Din garnitura constănțeană, va lipsi golgetera Mihaela Seifer. Handbalista a suferit o ruptură de ligamente la genunchi, iar săptămâna aceasta, a fost operată, la București. Acum este la Brașov, orașul în care locuiește familia sa, iar zilele viitoare, va merge la control. Chiar dacă recuperarea va decurge bine și nu se vor mai ivi alte complicații, Mihaela va lipsi din teren cel puțin două luni. „În cel mai fericit caz, antrenorul Mircea Bucă se va putea baza pe serviciile Mihaelei Seifer abia în ultimele etape de campionat”, a explicat profesorul Bucovală. Celelalte partide ale rundei: Rulmentul Brașov - HCM Roman, HCM Baia Mare - HC Oțelul Galați, HC Dunărea Brăila - KZN Slatina, Cetate Deva - U Cluj, CSM Ploiești - HCM Buzău. Meciul Oltchim - Rapid București a fost amânat, pentru că, duminică, de la ora 19, în direct la Sport.ro, vâlcencele vor juca, pe teren propriu, cu Podravka Koprivnica, în Grupa C a Ligii Campionilor.