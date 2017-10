„Batem Deva şi reintrăm în cursa pentru cupele europene!“

Directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală:

„Batem Deva și reintrăm în cursa pentru cupele europene!“

Deși ocupă, momentan, o poziție modestă, 11, sub nivelul așteptărilor și investițiilor conducerii clubului, echipa de handbal feminin CS Tomis își păstrează șansele de calificare în cupele europene. Dar, până la finele turului, constănțencele nu mai au voie să facă pași greșiți. După ce naționala României și-a încheiat aventura la Campionatul European, toate privirile se îndreaptă acum spre Liga Națională. Revenite din stagiul montan și mini-turneul de la malul Dunării, handbalistele de la CS Tomis și-au reluat antrenamentele în forță, pentru că, la finalul săptămânii, le așteaptă un meci extrem de important, acasă, cu Cetate Deva, în etapa a opta. Partida va avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 11, și, pentru că Sala Sporturilor a intrat în igienizare de sezon, se va juca la Medgidia. „Asta e situația, nu avem ce face. Sala noastră (n.r. - cea din bd.-ul Aurel Vlaicu) nu este omologată, pentru că nu are tabelă electronică de marcaj, așa că, toată săptămâna, vom face naveta la Medgidia, pentru antrenamente și meciul oficial. Sperăm să câștigăm ambele puncte și să urcăm în clasament. Am depășit prima fază a turului, în care am întâlnit cei mai puternici adversari. De acum, trebuie să vină și victoriile. Linia de 9 metri a căpătat experiență, exact lucrul care ne-a lipsit în primele etape”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Alexandra Iovănescu are entorsă la genunchi Pentru meciul cu Cetate Deva, tehnicienii Dumitru Muși și Mircea Bucă nu au probleme deosebite de lot. Singura jucătoare ce acuză o accidentare este Alexandra Iovănescu, în cazul căreia se pare că este vorba despre o entorsă la genunchi. Dacă medicii sunt sceptici în ceea ce privește refacerea Alexandrei până duminică, în schimb, interul Georgeta Grigore are mari șanse de a reveni, după o lungă absență, în 7-le de bază. „Geta și-a reluat antrenamentele specifice, dar se integrează mai greu în echipă. Sunt convins că va depăși acest moment delicat, pentru că este o handbalistă de valoare”, a explicat profesorul Bucovală.