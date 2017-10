Bătălia pentru Trofeul Carpaţi

Patru reprezentative de handbal masculin se înfruntă la Drobeta Turnu Severin

Bătălia pentru Trofeul Carpați

Echipa națională de handbal masculin a României va lua parte, la sfârșitul acestei săptămâni, la cea de-a 37-a ediție a Trofeului Carpați, competiție de tradiție organizată, anul acesta, la Drobeta Turnu Severin. Alături, de tricolori, sunt invitate reprezentativele Macedoniei, Muntenegrului și Ucrainei. Prin urmare, adversari foarte puternici, în special muntenegrenii (calificați la EURO 2008 din Norvegia) și ucrainienii (locul 12 la CE 2006 și locul 13 la CM 2007). România va juca, în ordine, cu Macedonia (26 octombrie, ora 19), Ucraina (27 octombrie, ora 19) și Muntenegru (28 octombrie, ora 12), toate partidele fiind transmise de Sport.ro. După debutul promițător la cârma naționalei, 28-31, în de-plasare, cu Germania, campioana mondială, selecționerul Aihan Omer are ocazia să își treacă în palmares primele victorii și, mai ales, să își facă o impresie generală despre lotul pe care va miza în jocurile din Grupa a II-a preliminară a Campionatului Mondial din 2009, programate, în ianuarie 2008, împotriva Ciprului și Letoniei. Prima clasată în grupă se califică pentru play-off-ul din iunie 2008. Pentru Trofeul Carpați, „Turcul" a convocat un lot alcătuit din 18 handbaliști, cei mai mulți legitimați la echipe din România. Cum Eremia Pîrîianu (US Creteil) s-a accidentat și nu va putea onora invitația, în locul său a fost chemat, în regim de urgență, constănțeanul Dan Savenco. Componența lotului este următoarea: Ionuț Stănescu, Mihai Popescu (ambii HCM Constanța), Laufceac (Steaua) - portari; Laurențiu Toma (HCM Constanța), Ghionea (Pick Szeged), George Buricea (Steaua), Ciubotariu (UCM Reșița), Timofte (HCM Constanța), Alin Șania (Steaua), Petrea (Pick Szeged), Dan Savenco (CSM Medgidia), Irimescu (UCM Reșița), Novanc (Steaua), Sandu Iacob (Știința Bacău), Jurcă (Kadetten Schaffhausen), Marius Stavrositu (Steaua), Rohozneanu (UCM Reșița), Fenici (Poli Timișoara) - în teren.