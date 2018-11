Bătălia pentru Jocurile Olimpice începe la Constanţa! Baschetul 3x3 revine în week-end

Bătălia pentru Jocurile Olimpice începe la Constanța! Baschetul 3x3 revine în week-end

În acest week-end, City Park Mall Constanța va fi locul în care cei mai buni jucători de baschet 3x3 din României își vor etala măiestria, la 3x3 Constanța Streetplay. Evenimentul face parte din circuitul național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball, este organizat de Asociația Județeană de Baschet Constanța și finanțat de Primăria Constanța.Peste 150 de sportivi vor juca pentru a acumula cât mai multe puncte în ierarhia mondială, clasamentul fiind cel care va trimite echipele la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Pe lângă miza olimpică, organizatorii pun la dispoziție premii în valoare totală de 15.000 lei, cel mai mare premiu fiind oferit la categoria de elită, Open Masculin, în valoare de 4.500 lei.Partidele se vor disputa pe un singur teren, în interiorul centrului comercial. În plus, spectatorii vor avea parte și de concursuri destinate exclusiv lor, momente de dans și majorete, invitați speciali și multe alte surprize. Sâmbătă, meciurile ar urma să se întindă pe durata intervalului orar 11-21, în timp ce duminică se începe la aceeași oră, însă ultima reprezentație, finala masculină Open, se va disputa în jurul orei 18.„Având un singur teren la dispoziție, ne-am limitat la un număr de 30 de echipe. Înscrierile s-au terminat în mai puțin de o oră. Nivelul va fi cel mai bun din România la ora actuală. Și-a anunțat prezența și o echipă din Serbia, rămâne de văzut dacă vor putea ajunge. Cu siguranță va fi un spectacol de mare calitate”, a declarat președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, Andrei Talpeș.Tot în cadrul acestui eveniment, va avea loc și faza finală a 3x3 Schools Battle, competiție dedicată școlilor și liceelor din Constanța, organizată pentru al doilea an consecutiv de Asociația Județeană de Baschet, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și finanțată de Primăria Constanța. Elevii sunt așteptați să-și susțină colegii de pe teren, organizatorii urmând să premieze cele mai originale moduri de a face galerie.„Raportându-ne doar la acțiunile și activitățile desfășurate în acest an, grație partenerialului ISJ - DSJT - AJB, ceea ce s-a întâmplat la Constanța poate reprezenta un pol la nivel național. Un exemplu de bună practică ce va lăsa, cu siguranță, ecouri și la nivel național. Competiția din acest an este una aparte, cu un număr record de participanți. Sunt convins că astfel de evenimente vor mai avea parte la Constanța și sper ca și celelalte asociații județene să arate la fel de multă pasiune și disponibilitate precum cei de la baschet, de acum încolo”, a declarat Dragoș Ciucan, inspector școlar specialitate educație fizică și sport în cadrul ISJ Constanța.