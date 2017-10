BĂTAIE LA JUNIORI / Ce spune preşedintele NECULAI TĂNASĂ despre SCANDALUL de la FC Farul - FC Viitorul

1

scandal la juniori

De ce nu sunteti corecti ... presupun ca nu ati vazut cum arbitrul de rezerva Eduard Ionita il tinea pe un jucator al Farului si un jucator al Viitorului ii baga mana in gat si ii dadea pumni ? Motiv pentru care un spectator a sarit in teren sa-l apere pe jucatorul Farului. De ce nu se spune ca dupa meci aceeasi jucatori de la Viitorul ... meci pe care l-au castigat cu 1-0 (pe teren sau nu ... nu mai conteaza) ... strigau in vestiare m..e Farul ... Va trimit o poza care eu cred ca este edificatoare pentru ce s-a intamplat la stadion. https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/67971_537514809633735_1877613764_n.jpg Se pare ca toata lumea ii protejeaza pe pustii lui Hagi ... pusti care se imbata in deplasarile nationalei ... pusti care reprezinta "viitorul fotbalului romanesc".