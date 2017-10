Baschetbalist de la BC Athletic, la Mondialele de Streetball 3x3

Baschet Club Athletic Constanța trimite un jucător la Campionatul Mondial de StreetBall 3x3 U18. Este vorba despre căpitanul echipei de juniori, Cătălin Miloș, selectat în lotul național al României.După terminarea sezonului alături de echipa de club, Miloș a plecat în pregătire, timp de o lună și jumătate, în București, tricolorii participând la trei turnee 3 x3, marca Sport Arena: în Iași au obținut locul 1, în București au fost din nou cei mai buni, iar la Suceava au terminat pe locul 2, însă la categoria regină, Open (18+).În urma rezultatelor foarte bune, Cătălin Miloș va face parte din lotul României ce va merge la Campionatul Mondial U18, din Chengdu (China), în perioada 28 iunie - 2 iulie. Va fi primul concurs internațional la care va lua parte sportivul constănțean. Acesta va mai avea alături alți trei baschetbaliști: constănțeanul Alexandru Coconea, Victor Bogdan și Radu Petrescu.„Este o onoare pentru mine această convocare la echipa națională de 3x3, dar în același timp mă obligă să muncesc mai mult și să dau totul pentru echipa mea. Sunt mândru că pot reprezenta România la un asemenea nivel. O să fie un Campionat Mondial foarte greu, dar cred că, alături de colegii mei, putem face o figură frumoasă. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au susținut, familiei, antrenorilor, team managerului și, nu îl ultimul rând, colegilor de echipă. Fără susținerea acestora, nu aș fi ajuns aici”, a declarat Cătălin Miloș.Și team managerul echipei BC Athletic Constanța, Andrei Talpeș, s-a declarat extrem de mândru de performanța reușită de sportivului său.„Sunt foarte fericit pentru ce a izbutit Cătălin Miloș. Iată că, așa cum am subliniat în mai multe rânduri, proiectul «Baschet made in Constanța», gândit și implementat de către Baschet Club Athletic, obține rezultate. Este un proiect solid, care pune accent pe tineri. Constanța a avut, are și va avea mereu copii talentați la sport. Vreau să îl felicit și pe Alexandru Coconea, convocat alături de Miloș în lotul României de 3x3, care este și el constănțean de-al nostru, ce și-a început cariera de jucător tot la Baschet Club Athletic. Mă bucură faptul că cei doi vor putea evolua din nou împreună, de data aceasta sub tricolor”, a declarat Andrei Talpeș, cel care este și președintele Asociației Județene de Baschet Constanța.