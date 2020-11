Baschet / „Vulturii”, blocaţi de virusul Covid-19 în hotelul din Valencia

Naţionala masculină de baschet a României a ajuns, luni, 23 noiembrie, la Valencia, dar nu a putut efectua încă niciun antrenament în sala unde va juca împotriva Poloniei şi Spaniei, din cauza unui rezultat neconcludent în rândul tricolorilor la testele efectuate de FIBA şi autorităţile spaniole. În aceste condiţii, în aşteptarea unei retestări, delegaţia României este izolată în camerele hotelului Barcelo din Valencia.







„Încă de la prima testare am avut cazuri pozitive, aşa că am fost puşi în gardă. Practic, activitatea noastră în cantonament a fost ghidată de reguli epidemiologice şi nu sportive. Am făcut antrenamente pe grupe, am izolat sportivi pe grade de risc. Pregătirea mea nu este în acest domeniu şi a trebuit să urmăm îndeaproape sfaturile specialiştilor, iar când acestea nu au venit, am improvizat.







Din păcate, toţi sportivii au fost afectaţi de aceste măsuri, toţi având în aceste zile perioade de inactivitate mai lungi sau mai scurte, de la o zi la şase zile, din raţiuni medicale. Şi antrenamentele le-am desfăşurat pe grupe un timp, aşa că n-a fost uşor să ne atingem obiectivele de pregătire.

De aceea, am uneori senzaţia că pedalez în gol. Ce clădim în 1-2 zile se dărâmă în următoarea... E clar că lipsa de continuitate şi de predictibilitate ne afectează pregătirea sportivă. Faptul că suntem lipsiţi de ceva timp şi de aportul unui membru indispensabil staff-ului tehnic complică şi mai mult lucrurile”, a declarat, pentru frbaschet.ro, selecţionerul Tudor Costescu.







Naţionala României va întâlni Polonia, pe 28 noiembrie, de la ora 17.30, şi Spania, pe 30 noiembrie, de la ora 20.30, în această „fereastră” a calificărilor pentru FIBA EuroBasket 2022.

Ambele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport.