Baschet / Phoenix CSU Simona Halep, învinsă de Agronomia. Bianca Nagy Voica s-a accidentat!

Echipa feminină de baschet Phoenix CSU Simona Halep a pierdut dramatic, cu scorul de 52-54, partida cu CS Agronomia Bucureşti, disputată la Sala Sporturilor din Constanţa, contând pentru etapa a doua a Ligii Naţionale.Formaţia gazdă, antrenată de Miroslav Popov, a controlat primul sfert, 16-10, bucureştencele pe cel secund, 19-15, aşa că, la pauza mare, Phoenix CSU Simona Halep avea avans de un coş. Sfertul trei a stat sub semnul echilibrului, dar tot Constanţa era în faţă, 7-6. A venit însă sfertul al patrulea, cu 19-14 pentru Agronomia, care s-a impus „la fotografie”.A fost un joc marcat însă de accidentarea Biancăi Nagy Voica, principala marcatoare a Constanţei, cu 13 puncte.„Accidentele și accidentările, oricât ne-am dori ca ele să nu existe, fac parte din cariera unui sportiv și din activitatea unei echipe.Din păcate, am suferit două pierderi foarte dureroase: am cedat în fața adversarelor noastre și am pierdut pentru o perioada nedeterminată pe una dintre cele mai în formă jucătoare, Bianca Nagy Voica. Dacă în primul caz punctele se pot recupera pe parcursul campionatului, sperăm ca accidentarea Biancăi să nu fie una gravă și să revină cât mai curând alături de noi. Bianca, fii tare!”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.Foto: Facebook / Phoenix CSU Simona Halep