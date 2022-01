Baschet / O grupă a Campionatului Mondial din 2027 ar putea fi organizată la Bucureşti

Secretarul general al Federaţiei Internaţionale de Baschet, Andreas Zagklis, şi reprezentantul pentru relaţii externe al forului internaţional, Michel Filliau, au efectuat o vizită de lucru în România. A fost prima vizită oficială pe care conducătorul executiv al forului mondial a efectuat-o la unul dintre cei opt membri fondatori FIBA în 2022, un an aniversar pentru FIBA, care sărbătoreşte 90 de ani de la înfiinţare, informează Federaţia Română de Baschet.Cu această ocazie, Andreas Zagklis s-a întâlnit cu prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, cu ministrul Sportului, Eduard Novak, cu preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, cu primarul general al capitalei, Nicuşor Dan, dar a făcut şi o vizită la sediul Federaţiei Române de Baschet.Discuţiile au atins mai multe subiecte, punându-se accent pe organizarea, în premieră în ţara noastră, a Campionatului Mondial U23 de baschet 3x3, în octombrie 2022, pe proiectele educaţionale care vizează introducerea baschetului în şcolile şi liceele din România şi, nu în ultimul rând, pe intenţia ca România să-şi depună candidatura pentru organizarea unei grupe a Campionatului Mondial de baschet din 2027.„Apreciem în mod deosebit desemnarea României drept ţara organizatoare a Campionatului Mondial de baschet 3x3 tineret, din luna octombrie a acestui an. Am înţeles că acest joc de baschet 3x3 a fost introdus anul trecut la ediţia Jocurilor Olimpice de la Tokyo şi felicit Federaţia Română de Baschet pentru prezenţa la această premieră olimpică.România îşi doreşte să devină partener activ în proiectele pe care FIBA le va demara în domeniul cercetării, medicinei sportive, comunicării, marketingului sau planificării”, a declarat premierul Ciucă, transmiţând totodată şi intenţia României de a se înscrie pe lista statelor care doresc sa găzduiască, la Bucureşti, o grupă a Campionatului Mondial de baschet masculin - FIBA Basketball World Cup 2027.„Am văzut că există planuri mari pentru anii următori şi cred că participarea echipei de 3x3 a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo este o bună trambulină pentru viitorul baschetului românesc.La Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, am discutat cu preşedintele şi secretarul general şi pot spune că am fost încântat să constat că Federaţia Română de Baschet lucrează îndeaproape cu forul olimpic, o colaborare fundamentală pentru viitorul olimpic al baschetului romanesc”, a declarat secretarul general al FIBA.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro