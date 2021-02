Baschet / Naţionala României, aproape de o mare surpriză în partida cu Israel

Reprezentativa masculină de baschet a României a cedat la mare luptă în faţa selecţionatei Israelului, scor 71-79 (17-22, 14-23, 18-17, 22-17), în meciul inaugural din ultima „fereastră” a Grupei A din cadrul FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers, găzduit de Gliwice Arena, Polonia, informează Federaţia Română de Baschet.







Partida inaugurală din cadrul „bulei epidemiologice” de la Gliwice şi Katowice realizată de FIBA pentru meciurile Grupei A din FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers a adus faţă-n faţă selecţionatele Israelului şi României, „vulturii” pregătiţi de antrenorul Tudor Costescu având o misiune dificilă în faţa liderului neînvins al seriei de calificare. Şi chiar dacă au fost lipsiţi de aportul unor jucători valoroşi, din cauza unor probleme medicale, tricolorii au reuşit să aibă o prestaţie solidă în faţa naţionalei pregatită de David Kattache, fiind chiar aproape să producă o mare surpriză.

„Vulturii” au jucat în multe momente de la egal la egal cu liderul neînvins al Grupei A, reuşind ca, după pauza principală, să recupereze din handicap şi să împingă partida spre un final palpitant.

A fost un joc în care tânărul Mihai Măciucă a avut o evoluţie deosebită, cu o linie statistică în care a adunat 18 puncte, 4x3, trei recuperări, o pasă decisivă şi două intercepţii, sprijinit consistent de Bogdan Popa, cu 13 puncte, 3x3, opt recuperări, o interceptie, dar şi de Bogdan Nicolescu, căpitanul tricolorilor, aflat la primul meci oficial în această campanie de calificare, reuşind să-şi treacă în cont opt puncte, 2x3, patru recuperări, o pasă decisivă şi două intercepţii.







„Suntem o echipă foarte tânără, iar obiectivul nostru este să acumulăm experienţă şi să construim o naţională puternică pentru următorii ani. Consider că viitorul este promiţător pentru noi.

Contra Israelului, am avut disponibilitate mai mare la efort, lucru pe care cred că l-am arătat ca echipă şi astfel am reuşit să compensăm absenţele unor jucători”, a declarat Mihai Maciucă, citat de frbaschet.ro.







La rândul său, Bogdan Popa a punctat: „Este foarte important că am fost combativi pe tot parcursul jocului şi nu am renunţat niciun moment. Suntem o echipă în formare, tânără, şi consider că ne-am jucat şansele până la final. Am fost conduşi la pauză cu 14 puncte, dar antrenorul a reuşit să ne motiveze în vestiar. Ne-a reamintit să luptăm şi să fim bătăioşi, ceea ce am şi făcut în ultimele două sferturi”.







La conferinţa de presă, căpitanul Bogdan Nicolescu a declarat: „Ştiam că avem o misiune foarte dificilă şi ne aşteaptă un meci foarte greu. Am avut din nefericire anumite momente din joc în care ne-am pierdut concentrarea, iar la acest nivel te costă scump. Sunt totuşi bucuros, deoarece consider că putem extrage şi lucruri bune, poate unele chiar foarte bune, după acest joc. Am arătat caracter şi că dorim foarte mult să ne luptăm până la capăt. Am arătat motivație. După cum se ştie, la precedenta «fereastră» nu am avut cele mai bune rezultate. Motivele nu ţin de baschet sau a fost neapărat o vină a noastră, dar aceste lucruri sunt la trecut. Acum, ne-am dorit să arătăm că putem să fim un oponent pentru orice echipă. Fireşte, ne-am dorit să câştigăm, dar, din păcate, din lipsă de concentrare în anumite momente, n-a fost posibil. Cu timpul, însă, învăţăm din greşeli şi putem repara sau îmbunătăţi anumite aspecte”.







XXX







În cel de-al doilea meci din Grupa A, campioana mondială en-titre Spania şi-a luat revanşa în faţa Poloniei şi s-a impus într-un final incandescent, cu scorul de 89-88, Guerra marcând punctul victoriei pentru iberici de la linia de aruncări libere.