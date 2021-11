Baschet / Cantonament pentru lotul feminin U16 al României. „Trebuie să avem răbdare, e o generaţie foarte bună!”

Cele mai valoroase tinere jucătoare de baschet cu vârste sub 16 ani au fost participat, timp de o săptămână, la un stagiu de pregătire în Bucureşti, sub comanda unui staff tehnic format din antrenorii Veronica Gavrilă, Florina Pora, Cristian Bondor şi Melania Kokovay.La antrenamentele efectuate în Arena de Baschet şi Sala Olimpia „Prof. Octavian Dimofte” au participat 28 de sportive, care au fost atent monitorizate în ultimele sezoane şi care fac parte din lotul naţional lărgit U16 al României.„A fost o săptămână extrem de utilă. La acest lot lărgit U16, au fost selecţionate 28 de sportive înalte, de perspectivă. Consider ca este o generaţie bună, multe dintre fete având calităţi native deosebite, dar cel mai important este că au dat dovadă de-a lungul antrenamentelor de multă receptivitate. Au fost foarte atente şi s-au străduit să aplice tot ceea ce le-am solicitat.Sunt convinsă că multe dintre aceste sportive vor aduce un plus naţionalelor juvenile şi, de ce nu, într-un viitor apropiat, vor reuşi să acceadă la naţionala de senioare, care se află în plină campanie de reconstrucţie.Trebuie să avem răbdare, să reconstruim pas cu pas pentru a putea obţine rezultatele dorite în următorii ani”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Baschet, antrenoarea Veronica Gavrilă.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro