Baschet / Alegerile la federaţia română, amânate până în octombrie

Alegerile pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi membru în Consiliul Director din cadrul Federaţiei Române de Baschet (FRB) au fost amânate încă o dată, după ce Ministerul Tineretului şi Sportului a făcut apel la o decizie a Tribunalului Bucureşti de înscriere în Registrul asociaţiilor, federaţiilor şi fundaţiilor a mai multor cluburi.„În 2021 trebuiau să fie alegeri... şi vor fi alegeri la FRB în 2021. Noi am declanşat acest proces de alegeri la un moment dat, am avut însă o problemă legată de structurile afiliate, de numărul celor cu drept de vot la aceste alegeri.Ca să fim în legalitate, noi ne-am dus în instanţă şi Tribunalul Bucureşti a înregistrat în luna aprilie 2021 cele 251 de cluburi care există azi în baschetul românesc, afiliate şi cu participare în competiţii organizate de federaţie. În acel moment, MTS şi încă un club interesat au decis să facă apel şi a trebuit să sistăm alegerile, pentru că decizia respectivă era executorie, dar nu definitivă. Aşa că am închis tot sistemul electoral şi am decis să aşteptăm o decizie a Curţii de Apel, pentru că dosarul acolo este acum. Deci aşteptăm ca lucrurile să se lămurească din punct de vedere legislativ.Având 251 de structuri, din care doar 92 cu drept de vot, am hotărât să aşteptăm, pentru că nu cred că baschetul românesc poate fi reprezentat doar de aceste 92 de cluburi.Vor avea loc alegeri anul acesta, pentru că am făcut solicitare de urgentare la Curtea de Apel. Sperăm să avem un termen cât mai curând, adică în septembrie şi să se judece într-un singur termen tocmai pentru a nu lungi acest război. Eu cred că în luna octombrie vom avea alegeri în linişte”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, secretarul general al Federaţiei Române de Baschet, Adrian Voinescu.Acesta conduce Federaţia Română de Baschet după demisia preşedintelui Horia Păun până la organizarea alegerilor.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro