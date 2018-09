Baschet 3x3, la Constanța Streetplay. "Băieții din Rahova", din nou la înălțime

Raiffeisen Bank Constanța Streetplay, ultimul turneu al verii, dar primul din noul sezon al circuitului național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball, s-a încheiat duminică seara, la Mamaia, cu victoria echipei Rahova’s Finest la categoria Open Masculin.„Băieții din Rahova” au bifat a cincea victorie în acest an în turneele marca Sport Arena Streetball și au încasat cecul în valoare de 4.500 de lei, după ce au trecut în finală de „Autohtonii”, scor 20-17. În competiția feminină, la categoria Open, pentru al doilea turneu consecutiv, victoria a aparținut naționalei de sub 18 ani a Ucrainei, care a învins în finală „Agro Squad” cu scorul de 21-11.Peste 250 de jucători s-au înscris la acest eveniment. Baschetul 3x3 a fost în prim plan timp de două zile, la Mamaia, cele două terenuri instalate fiind pline aproape non-stop. Și în afara competiției, pasionații de baschet s-au bucurat de cele mai bune condiții oficiale de joc, la standarde FIBA 3x3, puse la dispoziție de organizatori.Momente de dans, concursuri pentru spectatori, muzica asigurată de DJ Elis pe toată durata competiției și deja celebrele replici ale MC-ului Cosmin Petrescu au contribuit la o atmosferă de care s-au bucurat nu doar participanții la competiție, ci și spectatorii aflați în drum spre plajă sau spre hotelurile din zonă.v v vLa Constanța, a fost desemnat și primul participant la Bulut Hoops 3x3 Camp, prima tabără de baschet 3x3 organizată în România care va avea loc, în perioada 7-11 septembrie, la București. Victor Bogdan, component al naționalei U18 de baschet 3x3 a României, a câștigat concursul de îndemânare și a primit un voucher de participare la tabăra care face parte din proiectul „Din stradă, la Jocurile Olimpice”, finanțat prin programul „În stare de bine”.Raiffeisen Bank Constanța Streetplay, un eveniment marca Sport Arena Streetball, a fost organizat de Asociația Județeană de Baschet Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean, Primăriei Municipiului Constanța, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța etc.