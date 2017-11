Baschet 3x3! Începe o nouă ediţie a Constanţa Streetplay

Baschet 3x3! Începe o nouă ediție a Constanța Streetplay

Cel mai important turneu de baschet 3x3 al iernii va avea loc, în zilele de 18 și 19 noiembrie, la Constanța, găzduit fiind de City Park Mall. Evenimentul FIBA Endorsed este organizat de Asociația Județeană de Baschet Constanța.Baschetul 3x3, disciplină inclusă în acest an în programul olimpic, urmând să debuteze la JO de la Tokyo 2020, va face din nou valuri la malul mării, iar cei mai valoroși jucători din țară sunt așteptați să-și reunească forțele în echipele tradiționale.„Cu premii totale în valoare de peste 15.000 lei și cu un premiu în bani la categoria de elită, Open Masculin, în valoare de 4.500 lei, turneul de la Constanța se anunță unul extrem de puternic și fiecare jucător participant va acumula și puncte în clasamentul mondial FIBA 3x3 World Ranking”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AJ de Baschet Constanța, Andrei Talpeș.Baschetul va fi cuvântul cheie de-a lungul unui week-end care, pe lângă meciuri, o să mai includă în arena special amenajată în incinta mall-ului și momente de dans și majorete, invitați speciali, concursuri pentru spectatori și lecții de baschet pentru cei mici.v v vTot în cadrul acestui eveniment, va avea loc și faza finală a 3x3 Schools Battle, o competiție dedicată exclusiv școlilor și liceelor din județul Constanța. La gimnaziu feminin, Wild Cats of 29 vor da piept cu Delfinii Costinești, iar 29 Savages vor întâlni Tiger Girls CNA. La gimnaziu masculin, Mihai Viteazu Army întâlnește Rechinii Costinești, iar De Ce Ball înfruntă pe 30 Squad.În competiția liceenilor, la masculin, CNME Malaka înfruntă pe Emil Racoviță Techirghiol, iar Decebal Warriors joacă cu CCME Flava. La feminin, se va juca direct finala, între Pedagogic Queens și CNMB.Evenimentul este organizat de Asociația Județeană de Baschet Constanța, în colaborare cu Sport Arena Streetball, cu sprijinul Consiliului Județean, Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Inspectoratului Școlar Județean, Primăriei Constanța și City Park Mall.