Barbu îi dă bătăi de cap lui Gică Butoiu

Tehnicianul Farului se plânge că absența veteranului echipei lasă un mare gol în defensiva „marinarilor“ în meciul cu liderul neînvins Ceahlăul, însă, chiar și așa, constănțenii au ca obiectiv să-i bată pe nemțeni. FC Farul nu îi va putea folosi la meciul cu Ceahlăul pe stoperul Ion Barbu, pe portarul Dan Zdrâncă și pe mijlocașul Alin Abuzătoaie, toți accidentați. „Avem o pierdere foarte importantă în apărare, care este compartimentul nostru forte. Dacă un fundaș lipsește, accidentat sau suspendat, avem probleme. Nici nu știu cu cine voi începe jocul, pentru că Ion Barbu e greu de înlocuit. Însă, chiar și așa, absențele noastre nu ne vor împiedica să jucăm la victorie. Ceahlăul e cea mai bună din serie, nu are contracandidată la prima poziție, însă noi ne-am pregătit bine și sperăm într-un rezultat bun”, a spus Butoiu. „Absența lui Barbu va conta foarte mult în jocul Farului. Nelu e un jucător cu mare experiență, care, în timpul meciului, ne încurajează, dar ne și poziționează pe teren. Sperăm ca cine-l va înlocui să-și facă datoria”, a spus și Florin Buzea, care are șanse ca tocmai el să fie înlocuitorul lui Barbu. Butoiu va conta în schimb pe o altă piesă grea din centrul apărării, francezul Nicolas Vajou, care nu a participat la un antrenament de la începutul săptămânii. „Vajou e apt de joc. Problemele sale personale, legate de contract, s-au rezolvat. Situația lui Zdrâncă evoluează spre bine, însă nu s-a antrenat până acum, așa că 80 la sută nu-l voi opri nici rezervă. Încă nu m-am hotărât ce tactică vom adopta și nici nu am ales formula de start”, a spus, ieri, Butoiu. Principalul Farului a arătat că „marinarii” nu au nimic de pierdut în partida de sâmbătă, fapt care este în avantajul lor. „Noi nu ne batem la promovare, așa că ar trebui să evoluăm fără presiune. Vrem să jucăm cât mai bine. Ne-ar conveni și un egal. Pentru Farul, orice punct contează”, a declarat, ieri, Butoiu. „Mă omoară? Mă mănâncă?“ Florin Buzea are încredere că echipa constănțeană îi va administra Ceahlăului prima înfrângere din acest sezon. „Nu mi-e frică de niciun jucător de la Ceahlăul. Ce, mă omoară? Mă mănâncă? Nu au tot două picioare ca și mine? Într-adevăr, nemțenii alcătuiesc cea mai bună echipă din serie, însă pot fi opriți în cursa spre Liga 1. Sperăm ca noi să fim primii care îi batem”, a spus Buzea.