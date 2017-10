Barajul pentru Grupa Mondială, inaccesibil pentru Tecău şi compania

Eșec usturător pentru România în Cupa Davis!

Barajul pentru Grupa Mondială, inaccesibil pentru Tecău și compania

Echipa României a ratat calificarea la barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Davis, după ce a fost învinsă de reprezentativa Slovaciei, scor general 2-3.Timp de trei zile, Tenis Club Idu din Mamaia a fost gazda întâlnirii dintre România și Slovacia, contând pentru turul al doilea din Grupa I a Zonei Euro-Africane. Din echipă au făcut parte Horia Tecău, Florin Mergea, Marius Copil și Adrian Ungur; căpitan nejucător, Andrei Pavel.Tricolorii au debutat cu dreptul, vineri, când Marius Copil a adus victoria în meciul cu Norbert Gombos și a dus România la conducere, însă, la finalul zilei, situația era echilibrată, după ce Adrian Ungur a pierdut cu Martin Klizan.Sâmbătă, la meciul de dublu, fanii nici nu își făceau griji că tricolorii nu vor aduce punctul. Cu Horia Tecău proaspăt câș-tigător la Wimbledon și cu Florin Mergea semifinalist în cadrul aceluiași turneu, românii erau văzuți ca mari favoriți. Plus avantajul terenului propriu, cu publicul de partea lor. Surpriză mare însă! Slovacii Andrej Martin și Igor Zelenay s-au impus categoric în trei seturi (7-5, 6-3, 6-3).Horia Tecău s-a declarat dezamăgit de rezultatul jocului și și-a felicitat adversarii. „Sunt dezamăgit de rezultat. Am greșit mult pe retur, iar puținele șanse pe care le-am avut nu le-am luat și trebuie să îi felicităm pe slovaci fiindcă au făcut un meci foarte bun, peste așteptările noastre”.Ieri, în ultima zi, Marius Copil a cedat în fața lui Martin Klizan, scor 6-7, 3-6, 3-6 și astfel Slovacia și-a asigurat victoria. La finalul partidei, Copil a declarat, pentru TVR: „Calificarea s-a pierdut la dublu. Eu nu am putut face mai mult astăzi, în condițiile în care Klizan, pe lângă faptul că a avut noroc, a fost foarte puternic”.Ultimul meci din cadrul întâlnirii s-a disputat între Adrian Ungur și Norbert Gombos, fiind un meci fără miză. Românul a câștigat partida (6-4, 6-4), iar scorul ge-neral final a devenit 3-2, pentru Slovacia.Anul viitor, România va evolua tot în Grupa I Zona Euro-Africană, unde se află din 2011, când a retrogradat din Grupa Mondială.