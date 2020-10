Barajul pentru EURO. Tricolorii lui Mirel Rădoi au pornit spre Islanda

Totuși, persoana în cauză va fi retestată, pentru a evita situația unui caz fals pozitiv, informează frf.ro.





În schimb, selecționata condusă de Mirel Rădoi a plecat, marţi după-amiază, în Islanda.





Ca o paralelă între cele două loturi care se vor ciocni joi seară, la Reykjavik, se observă că tricolorii au fost mult mai prezenți weekend-ul trecut la echipele de club. Și rezultatele au fost net superioare celor din Islanda.





Într-un grup de 23 de jucători, România a avut 11 integraliști, 17 titulari, adunând în total 1.483 de minute pe teren (64,5 în medie pentru fiecare), cu şapte goluri (Mitriță 2, Pușcaș, Stanciu, Maxim, Deac, Hanca) și două assist-uri (Hagi și Marin).



Islandezii (24 în lot) au strâns doar şase integraliști și nouă titulari, cu 866 de minute disputate (36 în medie). Performanțele au fost un singur gol (Traustason) și două pase decisive (Gylfi Sigurdsson și Traustason). Nordicii au un singur avantaj: sunt mai odihniți.



XXX





O noutate absolută în naţionala României este convocarea lui Mario Camora, cel care şi-a luat cetăţenie română. Chiar dacă unii contestă această decizie, Camora este foarte bucuros de faptul că Mirel Rădoi l-a convocat la lot.





„Am fost primit foarte bine. Am vorbit cu toți, mi-a plăcut cum am fost primit, atmosfera. Sincer, la început, când am venit, dacă mă întrebai, nu am crezut niciodată că o să rămân în România, dar, din fericire, familia minunată, pe care am cunoscut-o aici, m-a ajutat să cresc ca persoană, ca performanță sportivă. E important să ai în spate un suport foarte bun. Atunci am decis că viitorul meu trebuie să fie în România.





După ce mă las de fotbal, vreau să devin antrenor. Sunt înscris și la școală, pentru că nu am terminat-o în Portugalia”, a declarat Mario Camora, într-un interviu pentru frf.ro.



XXX





Arbitrii partidei de la Reykjavik vin din Slovenia. La centru va oficia Damir Skomina (44 ani), iar asistenți vor fi Jure Praprotnik și Rober Vukan; al patrulea oficial - Rade Obrenovic.





Probleme pentru naţionala de fotbal a României înainte de plecarea în Islanda, unde va susţine primul meci din barajul pentru EURO. Un membru al staff-ului auxiliar a ieșit pozitiv la testul Covid-19, deși la precedentele teste efectuate rezultatul fusese negativ. Acesta este asimptomatic, a intrat în izolare și a ieșit din programul lotului.