Banner uriaş cu Simona Halep, afişat pe clădirea Centrului Naţional de Tenis

Banner uriaș cu Simona Halep, afișat pe clădirea Centrului Național de Tenis

În semn de recunoștință pentru performanța extraordinară reușită de Simona Halep - numărul 1 mondial - Federația Română de Tenis a decis ca fațada clădirii principale din Centrul Național de Tenis să fie acoperită cu un banner uriaș care o reprezintă pe Simona, într-una din cele mai fericite zile din cariera sa de jucătoare profesionistă, ziua în care a devenit lidera clasamentului WTA.„Este un gest pe care federația îl face pentru marea noastră campioană Simona Halep, care merită, cu certitudine, mult mai mult, pentru că vorbim despre o performanță la care au visat, de-a lungul vremii, milioane de jucătoare, dar pe care au realizat-o atât de puține jucătoare. Am ales acest loc pentru că aici este casa tenisului românesc și pentru că pe aici trec, în fiecare an, mii de jucători pentru care Simona este - și trebuie să fie - un model. Îmi doresc ca toți acești copii, acești tineri care vin să joace tenis pe terenurile de la Centrul Național de Tenis să vadă această imagine și să-și propună ca într-o zi să devină și ei cei mai buni din lume. Tenisul românesc are nevoie de viitori campioni, iar Simona ne-a demonstrat tuturor că se poate”, a declarat, pentru site-ul FRT, președintele George Cosac.