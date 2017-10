Trofeul Callatis la beach-rugby, ediția a opta

Balonul oval trage spre Mangalia

Pornit la drum în 2003, la inițiativa antreno-rului Cristian Rădulescu, susținut de Aurel Murguleț (pe atunci secretarul CSR Callatis Mangalia, astăzi președinte de club), Trofeul Callatis la beach-rugby în 7 a crescut de la an la an, atât din punct de vedere al numărului de echipe participante, cât mai ales valoric.„Rugby-ul în 7 a luat avânt, prin introducerea pe lista disciplinelor olimpice la JO din 2016. Prin urmare, astfel de turnee sunt bineve-nite, pentru că îi ajută pe tinerii rugbiști să se perfecționeze, să devină posibili jucători de lot național al României pentru Jocurile Olimpice”, a declarat, pentru „Litoral”, președintele Murguleț.Cea de-a opta ediție a Trofeului Callatis va avea loc, în perioada 29-31 iulie, pe plaja Laguna din Mangalia, echipele participante fiind RC Grivița, CSA Steaua București, Colegiul Tehnic „Dunărea” Galați, LPS Focșani, CSS Viitorul Cluj, CS Marteli Constam Buzău, CS Pantelimon, RCJ Farul, LPS „Nicolae Rotaru” CSS, AS Tomitanii Constanța, CS Cleopatra Mamaia, CS Năvodari și CSR Callatis Mangalia. De asemenea, vor fi prezente două formații de peste hotare, una din Bulgaria, cealaltă din Germania.v v vLa Trofeul Callatis, se va concura pe două categorii de vârstă: Under 14 și Under 18. Se vor alcătui grupe și se va juca în sistem fiecare cu fiecare, după care vor urma semifinalele și finalele. Conform regulamentului, un meci va include două reprize a câte șapte minute.Programul competiției este următorul: 29 iulie: ședința tehnică, pe terasa President de pe faleza Mangalia; 30 iulie: meciurile preliminare din faza grupelor, pe plaja Laguna; 31 iulie: semifinalele, finalele și festivitatea de premiere, pe plaja Laguna.v v vOrganizatorul turneului este CSR Callatis Mangalia, în parteneriat cu Primăria municipiului Mangalia, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Asociația Județeană de Rugby Constanța. Arbitrii care vor oficia sunt cei care activează în SuperLigă, iar pe lista invitaților speciali se numără personalități din federație, DJST, AJR și parteneri în proiect.