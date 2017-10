Balonul oval, înlocuit cu sala de forţă

Naționala de rugby U18 a României se pregătește la PredealNaționala de rugby U18 a României se pregătește la Predeal

Balonul oval, înlocuit cu sala de forță

Echipa națională de rugby juniori sub 18 ani a României se pregătește, în aceste zile, la Predeal, obiectivul principal al acestui stagiu montan fiind pregătirea fizică și tehnico-tactică. Datorită temperaturilor scăzute, „stejăreii” și-au petrecut cea mai mare parte a timpului în sala de forță, ieșind arareori la alergări. Selecționerii Bogdan Cantor și Ștefan Demci au sub comandă un lot alcătuit din 32 de jucători, patru dintre aceștia fiind legitimați la cluburi constănțene: Liviu Țăranu (pilier), Cristian Ogea (linia a II-a), Ilie Iorgu (centru), de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, și Cosmin Stan (fundaș), de la CS Cleopatra. Sâmbătă, 30 ianuarie, la Pre-deal, naționala va susține un meci amical, în compania echipei de seniori CS Universitatea Alba Iulia, o formație de liga a II-a, dar care are drept obiectiv promovarea în DN. Anul acesta, selecționata U18 a României va participa, în perioada 26 martie - 4 aprilie, la Campionatul European din Italia.