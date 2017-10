Balint a refuzat naţionala de tineret, fiind nemulţumit de propunerea financiară

Balint a refuzat naționala de tineret, fiind nemulțumit de propunerea financiară

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Gavril Balint a declarat că a negociat cu selecționerul Anghel Iordănescu preluarea conducerii tehnice a echipei naționale de tineret a României, însă a refuzat, fiind nemulțumit de propunerea financiară făcută de Federația Română de Fotbal."Eu cred că echipa națională de tineret merită atenție. Și eu am avut ocazia să vorbesc cu Anghel Iordănescu pentru a prelua această echipă, însă am fost nemulțumit din alte puncte de vedere. Nu mi se pare normal ca antrenorul de la echipa națională de tineret să câștige mai puțin decât «secundul» de la naționala mare. Partea financiară este importantă, mai ales în zilele noastre, când se câștigă foarte greu bani în fotbal. Și nesiguri sunt, cam peste tot. La echipa națională de tineret măcar sunt siguri, acolo nu are cum să nu ți-i dea federația", a declarat Balint la Digisport.Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat la 19 decembrie că selecționerul reprezentativei de tineret, Mihai Teja, și-a reziliat contractul cu FRF și va prelua conducerea tehnică a echipei Dinamo.FRF va anunța cine va fi noul selecționer al echipei naționale under 21 la începutul anului viitor.Mihai Teja se afla la conducerea reprezentativei de tineret a României din data de 6 noiembrie.