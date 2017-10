Bălaşa şi Vână de la Viitorul au semnat cu AS Roma

Bălașa și Vână de la Viitorul au semnat cu AS Roma

Ştire online publicată Marţi, 30 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele clubului Viitorul Constanța, Paul Peniu, a declarat, ieri, pentru Mediafax, că jucătorii Mihai Bălașa și Ionuț Vână au efectuat vizita medicală și au semnat con-tracte cu gruparea italiană AS Roma.Conform presei italiene, fundașul dreapta Mihai Bălașa (18 ani) și mijlocașul Ionuț Vână (18 ani) au semnat contracte pe cinci ani.De transferul lui Mihai Bălașa a fost interesat și clubul Inter Milano, dar în cele din urmă acesta a semnat cu gruparea romană. „Contractele sunt semnate, sunt deja jucătorii Romei, mai rămâne doar să se rezolve problemele legate de cartea verde. Au efectuat și vizita medicală, sunt la Roma. De Bălașa a mai fost interesat și clubul Inter Milano, dar AS Roma s-a mișcat mai repede”, a afirmat Paul Peniu, transmite cores-pondentul Mediafax.Oficialul este mulțumit de faptul că Viitorul Constanța a reușit să transfere jucători la cluburi importante din țară și străinătate. „Este o mândrie pentru noi că toți jucătorii pe care i-am transferat în ultima perioadă, Iancu la Steaua, Chițu la Valenciennes și acum cei doi jucători la clubul italian, s-au aflat la Academie încă de la înființarea acesteia. Nu întâmplător am reușit în cei patru ani de existență să cucerim șapte titluri naționale și să avem alte clasări pe podium la campionatele naționale de juniori”, a menționat Paul Peniu.