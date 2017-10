Băieţelul Simonei Amânar schiază de la trei ani

Băiețelul Simonei Amânar schiază de la trei ani

Fosta mare gimnastă constănțeană Simona Amânar, triplă campioană olimpică, se bucură de vacanță, până pe 1 septembrie, în orașul natal, alături de soț, avocatul Cosmin Tabără (fiul politicianului Valeriu Tabără), și de copilașul lor de cinci ani, Alexandru Iosif. „Mergem la plajă, ieșim în oraș, ducem copilul la mașinuțe, în Satul de Vacanță. Am fost și pe la sală, să-mi vizitez foștii antrenori și să văd fetele", descrie Simona Amânar, pentru „Cuget Liber", programul unei zile. Își mai aduce aminte de Satul de Vacanță, unde îl duce acum pe fiul ei pe la toate comediile? „Cum să nu, foarte bine. Ce nu făceam pe aici… Cred că am luat toate mașinuțele la rând. Acum, sunt și unele noi, dar nu cred că mai am curaj că mă dau în toate. Unele sunt chiar periculoase", ne spune fosta campioană. Stabilită de șapte ani la Timișoara, Simona are o căsnicie fericită și împlinită alături de Cosmin, fiul politicianului Valeriu Tabără. Soțul „gimnastei perfecte" este avocat și cadru universitar. Campioana are și ea studenți, activând ca asistent universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. Se va implica și la o grădiniță, cea la care merge băiețelul ei. Acum doi ani, a organizat un concurs de gimnastică la Timișoara, primul după 15 ani de pauză în orașul de pe Bega. De asemenea, este tot timpul cu Alex, care practică înotul și tenisul. „Cam asta fac la Timișoara. Mai sunt și la Federație (n.n. - vicepreședinte) și la COSR (n.n. - membru în comisia de etică). Am foarte multe drumuri la București. Încerc să mă implic cât mai mult în gimnastica românească", ne spune Simona. La Timișoara, acasă, Simona și-a amenajat o vitrină specială, cu toate diplomele, cupele și trofeele cucerite în prodigioasa-i carieră sportivă. Părinții săi și fratele, rămași la Constanța, ce mai fac? „Sunt toți bine. Părinții sunt pensionari, iar fratele lucrează. Mă ajută și la Timișoara, de câte ori este nevoie, chiar dacă beneficiez și de sprijinul soacrei mele. Părinții s-au obișnuit cu plecarea mea din Constanța, acum 14 ani. Au crezut că, după ce mă voi lăsa de gimnastica, vor termina cu deplasările. Dar iată că acum vin la mine și mai departe, nu la Deva, ca atunci când eram gimnastă, ci la Timișoara. Asta este, așa a fost să fie", arată Simona, care mai are o dorință arzătoare: încă un copil.