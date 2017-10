"Băiceanu nu are experienţă, devotament şi timp să fie director"

Președintele CSU Neptun, Cornel Panait:

"Băiceanu nu are experiență, devotament și timp să fie director"

În ediția de ieri, am prezentat punctul de vedere al profesorului Traian Bucovală în legătură cu situația handbalului feminin constănțean. Astăzi, prorectorul UMC, Cornel Panait, președintele CSU Neptun, vorbește despre situația în care se află echipa, retrogradată la finele sezonului trecut.„UMC nu putea să facă mai mult. Finanțarea de la CJC a fost la nivel minim necesar pentru jocul echipei. În momentul în care echipa era într-o stare critică, legea nu a fost favorabilă, iar conducerea nu a putut aduce alți sponsori. Îl respect pe domnul Bucovală, dar e depășit. Noi nu puteam face mai mult. Clubul e de utilitate publică, iar directorul este ordonator de credite. Conducerea clubului trebuia să fie proactivă. Este un adevăr faptul că actualul director nu are cel mai bun sistem managerial, însă Silviu Băiceanu poate fi schimbat doar de către minister. Problema este simplă - con-ducerea clubului nu a știut să managerieze și nici să motiveze fetele. Jucătoarele erau demoralizate total”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prorectorul UMC, Cornel Panait.Acesta susține faptul că nu a putut să îl tragă la răspundere pe directorul clubului despre situația financiară. De asemenea, președintele CSU Neptun subliniază faptul că, în ultimii patru ani, a adus patru sponsori alături de echipă, dar finanțarea a fost infimă.„Eu am fost tranzitoriu, am avut ambiția să fac lucrurile să meargă și nu am putut. Într-adevăr, echipa a retrogradat, dar a revenit în Liga Națională. Când a retrogradat din nou, nu am mai avut modalitate de finanțare. Personal, cred că Băiceanu nu poate să fie director la o echipă de Liga Națională. Nu are experiența necesară, nici devotament și nici timpul necesar să se ocupe de o asemenea echipă. Cât despre sala Hidrotehnica, așa-zișii nostalgici cred că am făcut troc cu sala. Noi nu aveam sală de sport și de aceea am acceptat sala acum cinci ani. Acolo fac orele de educație fizică 5.000 de studenți. Noi am reparat acoperișul, am făcut punct termic, am reparat vestiarele. Reabilitarea totală costă foarte mult. Ministerul Educației a intentat o scrisoare către Compania Națională de Investiții, prin care solicită reabilitarea sălii și apoi cedarea în folosință către UMC”, a completat Cornel Panait.v v vMai jos redăm un comunicat bizar, semnat de către… rectoratul UMC: „1.Echipa de handbal feminin participantă la campionatul național și retrogradată din Liga Națională a fost înscrisă în campionat de către C.S.U. Neptun, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Directorul clubului este ordonator de credite. 2. Universitatea Maritimă din Constanța a folosit toate mijloacele legale disponibile pentru sprijinirea echipei. 3. Finanțarea echipei s-a făcut de la bugetul Consiliului Județean și prin sponsorizări (sumele au fost relativ mici). 4. Ne exprimăm uimirea că H.C.M Constanța, retrogradată având două surse de finanțare (Consiliul Local Constanța și Consiliul Județean Constanța) a avut un parcurs satisfăcător, în timp ce C.S.U. Neptun, cu o singură sursă de finanțare, a avut serioase probleme de participare și comportament în Liga Națională. Lipsa finanțării de la Consiliul Județean nu este sub nicio formă imputabilă Universității Maritime din Constanța. 5. Sala de sport denumită generic Complexul Sportiv Hi-drotehnica a intrat în administrarea U.M.C. prin H.G. nr. 385/2.05.2012. Conform art. 2, în utilizarea și administrarea sălii trebuiau respectate câteva criterii. Sala folosește momentan desfășurării activităților sportive ale studenților UMC și ale echipelor sportive studențești, precum și ale elevilor școlilor sportive din Constanța. 6. Apropierea și intercondițio-narea între performanțele echipei de handbal și Complexul Sportiv Hidrotehnica sunt absolut nesustenabile”.v v vDespre situația actuală a handbalului feminin, Elena Frîncu, membră a Comitetului Executiv al COSR, a adăugat: „Dacă echipa a retrogradat, înseamnă că asta i-a fost valoarea. Silviu Băiceanu e tânăr și nu poate să facă foarte multe, dar e o muncă grea și încearcă să se descurce. Cred că a făcut extraordinar de mult”.