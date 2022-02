Avram Iancu - titlul mondial "Performance of the Year" pentru înotul contra curentului în Dunăre

Performanţa polisportivului Avram Iancu, de a înota peste 18 ore împotriva curentului pe Dunăre, a fost apreciată de Organizaţia Mondială de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA) ca fiind cea mai bună din lume în anul 2021, pentru reuşita sa bibliotecarul din Petroşani obţinând titlul mondial de "Performance of the Year", mai scrie Agerpres.Iancu a fost nominalizat pentru performanţa anului 2021 în lume la înotul în ape deschise după ce a reuşit să parcurgă 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră.Performanţa lui Avram Iancu, stabilită pe 9 septembrie 2021, a fost omologată de organizaţia mondială cu sediul în California, iar acesta a fost nominalizat, alături de alţi 14 sportivi din lume, pentru obţinerea titlului de "Performance of the Year".Câştigătorul a fost desemnat prin votul publicului pe site-ul oficial al asociaţiei, rezultatele fiind anunţate în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, scrie Agerpres.