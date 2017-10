Aventuri la St. Moritz! Cu trenul pe lanţuri, până la gheţari

Aventuri la St. Moritz! Cu trenul pe lanțuri, până la ghețari

După ce, week-end-ul trecut, și-au bătut toate recordurile de viteză pe pârtia de la St. Moritz, la etapa de Cupă a Europei, componentele lotului de bob al României și-au prelungit șederea în superba stațiune din Elveția, bucurându-se din plin de un peisaj de vis.La finalul întrecerilor Cupei Europei, la St. Moritz, din cauza temperaturilor foarte ridicate, peste 10 grade Celsius, pârtia a fost închisă câteva zile. Abia ieri s-au făcut două coborâri, tot atâtea fiind programate și pentru astăzi.Fetele antrenate de profesorul constănțean Paul Neagu au profitat din plin de acest lucru și, între sesiunile de pregătire, Maria Constantin, Andreea Grecu, Erika Halai și Olivia Vild au făcut o mică excursie prin împrejurimi.„Fetele se antrenează zilnic, dar în zilele fără coborâre pe pârtie a rămas și ceva timp liber, de care am căutat să ne bucurăm la maximum. Așa că fetele au mers pentru prima dată cu trenul pe lanțuri tras până sus, la ghe-țari. Au servit o supă fierbinte, la o altitudine de peste 3.000 m. S-au simțit foarte bine, chiar dacă nu aveau echipament de schi de mii de euro. Căldura vine din suflet și asta îți dă energia necesară. Turiștii pe care i-am întâlnit au fost foarte prietenoși și interesați de sportul pe care-l fac și de România. Am discutat cu elvețieni care au fost în România în clinici dentare, dar și pe litoral sau la Băile Felix.Despre aceste excursii, trebuie să precizez că sunt foarte costisitoare, iar chel-tuielile sportivelor noastre au fost suportate de un doctor ortoped din Essen, care este vicepreședintele fede-rației de schi din Westfalen! Numele său este Aurel Juncu, a plecat din Ro-mânia în anii ’70, iar acum era în concediu în St. Moritz. Un gest foarte frumos din partea sa! Vă întrebați oare ce legătură are acest om cu sporturile de iarnă? Ei bine, un verișor de-al lui, Valentin Juncu, a fost frânarul marelui pilot de bob Ion Panțuru, unicul român medaliat la Jocurile Olimpice de iarnă, din păcate, decedat luna trecută. De altfel, acesta mi-a fost și mie primul antrenor de bob, în anul 1976", a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Sâmbătă, de la ora 8.30, la St. Moritz, se desfășoară întrecerile Campionatului European și ale Cupei Mondiale, iar marea provocare a lunii februarie o reprezintă Campionatul Mondial de la Innsbruck.