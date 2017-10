Avem un nou român în Seria A. Va juca lângă Totti, la AS Roma

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ajuns la AS Roma în 2013, sub formă de împrumut de la FC Bihor, și cumpărat definitiv vara trecută, goalkeeperul român de 18 ani Ionuț Pop a fost promovat de antrenorul Rudi Garcia la prima echipă a capitolinilor, în această vară.Ionuț Pop este produsul Centrului de Copii și Juniori al clubului orădean FC Bihor. La doar 16 ani, a ajuns la AS Roma, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi a fost cumpărat definitiv, potrivit digisport.