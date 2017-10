Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, Aihan Omer:

„Avem un nou obiectiv: calificarea la JO de la Londra“

Deși naționala de handbal masculin a României a ratat accesul în grupele principale ale Campionatului Mondial, selecționerul Aihan Omer nu își va da demisia. În schimb, vicepreședintele FRH, Petru Paleu, a renunțat la funcție. Selecționerul Aihan Omer este decis să continue munca la națio-nală, chiar dacă echipa sa nu și-a depășit condiția la Mondialele din Croația. „Turcul” spune că nu își dă demisia și că, pe viitor, va căuta să promoveze la lot jucători tineri. „Cei care vor mai rămâne la națională, plus tinerii care vin din urmă și care vor fi integrați în lotul primei reprezentative au împreună cu mine obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra”, a declarat tehnicianul constănțean. În schimb, vicepreședintele Federației Române de Handbal, Petru Paleu, a demisionat. „Am spus că voi demisiona și am făcut-o. Voi rămâne cu sufletul alături de echipa națională, ca un sponsor simbolic, dar numai atâta timp cât pe bancă va fi Aihan Omer”, a afirmat Paleu, care deține această funcție din 2004. România s-a clasat pe locul patru în Grupa A preliminară și va continua să evolueze în Cupa Președintelui, alături de celelalte formații clasate pe locurile 4-6 în fiecare din cele patru grupe. Meciurile vor conta pentru locurile 13-24 și se vor juca între 24 și 27 ianuarie. În prima partidă, tricolorii întâlnesc reprezentativa Cubei (sâmbătă), apoi Kuweit-ul (duminică) și Spania (marți). Altfel, președintele Federației Internaționale de Handbal, egipteanul Moustafa Hassan, a declarat, vineri, că echipa națională a României nu este o necunoscută pentru el și apreciază revenirea tricolorilor la un turneu final după o pauză de 14 ani. „România nu reprezintă o necunoscută pentru mine. Am fost alături de conducerea FRH și de președintele României, Traian Băsescu, în perioada în care au încercat să obțină găzduirea Campionatului Mondial în detrimentul Croației. Salut revenirea României la un turneu final al Campionatului Mondial după o pauză de 14 ani”, a declarat Moustafa Hassan.