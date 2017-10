„Avem speranţe că putem evita retrogradarea”

Ion Marin, antrenorul Farului:

„Avem speranțe că putem evita retrogradarea”

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin, s-a declarat mulțumit de evoluția fotbaliștilor săi, în special de prestația din repriza a doua, apreciind că cele trei puncte câștigate în fața Craiovei vor cântări mult în lupta pentru evitarea retrogradării. „A fost un meci de șase puncte, pen-tru că, orice ar spune, Craiova are ca obiectiv tot menținerea în primul eșalon. Am avut un start de joc mai prudent, dar am încasat un gol împotriva cursului jocului. Pauza a fost un sfetnic bun. L-am scos pe Farmache, pentru că trebuia să atac, l-am retras pe Băcilă pe dreapta și l-am introdus pe Daniel Florea. Mă bucur că acest tânăr jucător a confirmat încrederea pe care i-am acordat-o. Repriza a doua ne-a aparținut aproape în totalitate, excepție făcând ultimele 10-15 minute, când am avut jucători care au acuzat dureri musculare. Ne-am apărat exact, am ținut de rezultat și am câștigat trei puncte enorme, care ne dau speranțe că putem evita retrogradarea“, a spus „Săpăligă“, la conferința de presă organizată după meci. Ion Marin l-a contrazis pe omologul său, Nicolo Napoli, care contestase faza penalty-ului din care Maxim a restabilit egalitatea. „Napoli are mai nou și ecuson? Arbitrajul nu a influențat rezultatul. Răul Craiova și l-a făcut în meciul tur, când ne-a bătut cu 4-0“, a explicat tehnicianul Farului.