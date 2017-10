„Avem prima şansă“

Gică Fentă:

„Avem prima șansă“

Tânărul atacant farist Daniel Florea (19 ani), zis Gică Fentă, crede că Farul are prima șansă în meciul cu Unirea Urziceni. „Trebuie să câștigăm ne-apărat această partidă. Victoria ne va ajuta să mai urcăm câteva locuri în clasament, pentru că poziția pe care ne situăm actualmente nu reflectă în niciun caz valoarea echipei“, a spus Fentă. „M-am pregătit mult pentru a juca în Liga 1. E ceva nou pentru mine. Mai am mult de muncă, pentru că după un gol (cel din meciul cu Ceahlăul - n.n.) nu te poți considera fotbalist. Îmi place mai mult să joc atacant. Sper să am șansa mea. Chiar dacă suntem mulți acolo, în față, e loc pentru toată lumea“, a mai arătat Daniel Florea.Tânărul atacant farist Daniel Florea (19 ani), zis Gică Fentă, crede că Farul are prima șansă în meciul cu Unirea Urziceni. „Trebuie să câștigăm ne-apărat această partidă. Victoria ne va ajuta să mai urcăm câteva locuri în clasament, pentru că poziția pe care ne situăm actualmente nu reflectă în niciun caz valoarea echipei“, a spus Fentă. „M-am pregătit mult pentru a juca în Liga 1. E ceva nou pentru mine. Mai am mult de muncă, pentru că după un gol (cel din meciul cu Ceahlăul - n.n.) nu te poți considera fotbalist. Îmi place mai mult să joc atacant. Sper să am șansa mea. Chiar dacă suntem mulți acolo, în față, e loc pentru toată lumea“, a mai arătat Daniel Florea.