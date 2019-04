"Avem o generaţie de aur a tenisului feminin românesc"

Căpitanul nejucător Florin Segărceanu:

"Avem o generație de aur a tenisului feminin românesc"

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Florin Segărceanu, a declarat, luni, la sosirea în țară, că tenisul feminin românesc va rămâne la un nivel ridicat atât timp cât Simona Halep va fi sănătoasă.Regretul după înfrângerea (2-3) din partida cu Franța, din semifinalele Fed Cup, este foarte mare în tabăra tricoloră, lucru subliniat și de căpitanul nejucător Florin Segărceanu.„Am fost foarte aproape de o mare performanță. Sigur că este un regret, pentru că întotdeauna te gândești ce s-ar fi întâmplat. Acesta este sportul, acesta este tenisul, la Ostrava a fost de partea noastră, mingile importante au fost pentru noi, la Rouen nu a fost să fie. Rămânem cu o amintire senzațională, o semifinală superbă, un meci de o calitate incredibilă. Le mulțumim suporterilor, care au fost lângă noi. Sper ca în acest sezon fetele să fie sănătoase, să joace bine, să aibă turnee bune în picioare și să o luăm de la capăt. Dacă o vom avea pe Simona Halep sănătoasă și la nivelul acesta, sigur că putem să ne obișnuim cu acest lucru, pentru că în momentul în care ai o jucătoare de talia ei și îți face două puncte, atunci mai putem să câștigăm un punct. Este meritul ei, din acest motiv este numărul 1 pentru tenisul românesc și îi dorim sănătate și să o țină cât mai mult așa. Este o generație de aur a tenisului românesc, sunt niște fete de aur și au un lider de nota 10”, a declarat Segărceanu, citat de Agerpres.S-a retras din turneulde la StuttgartSimona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart, din cauza unei accidentări la șold, a anunțat sportiva într-o conferință de presă, informează wtatennis.com.„M-am accidentat la meciul cu Garcia de la Fed Cup, când am căzut. Am simțit o durere la șold. Dacă nu sunt aptă sută la sută, nu vreau să intru pe teren. Sunt și epuizată mental, pentru că am dat totul în acel meci. Am fost foarte tristă în ultimele două zile. Am mai trecut prin astfel de momente, dar acum am nevoie de relaxare și recuperare”, a declarat sportiva din Constanța.Dacă nu s-ar fi retras, Simona Halep ar fi jucat în turul doi de la Stuttgart cu învingătoarea meciului dintre Sara Sorribes Tormo și Andrea Petkovic.