Antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic:

„Avem o echipă incredibil de bună“

Noul antrenor principal al vicecampioanei României la volei masculin CVM Tomis Constanța, slovenul Radovan Gacic (fostul antrenor al echipei Remat Zalău) susține că are sub conducere o echipă fantastică, cu care, mai mult ca sigur va câștiga meciuri importante, atât în campionatul național, cât și în Liga Campionilor.„Îmi va fi ușor să mă acomodez, din nou, la echipă, pentru că eu cunosc orașul și lumea de aici. Nu am avut probleme în aceste prime zile de antrenament și cred că, în general, totul este bine, și sper ca lucrurile să rămână așa. Avem condiții bune de lucru și am reușit să închegăm o echipă bine definită. Liga Campionilor din acest an va fi cea mai dificilă din ultimii 15 ani, dar norocul nostru este că avem o echipă incredibil de bună. Scopul nostru este de a participa, de a juca și de a câștiga puncte”, a declarat antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic.Iată lotul CVM Tomis Constanța: Marin Lescov (coordonator), Andrei Spînu (centru), Mladen Bojovic (centru), Alexandru Zahar (extremă), Răzvan Tănăsescu (libero), Milos Terzic (Serbia, 25 de ani, 2.02 m, extremă, transferat de la Tours Volley-Ball, Franța), Shane Marc Alexander (Australia, 26 de ani, 2.01 m, coordonator, de la Giti Pasand Isfahan, Iran), Dan Borota (28 de ani, 1.93 m, extremă, de la Știința Explorări Baia Mare) și Andrei Laza (24 de ani, 1.96 m, centru, de la Remat Zalău), Vladislav Ivanov (libero), Igor Merkushev (Ucraina, 28 de ani, 1.96 m, extremă, de la Kommunalnik Grodno, Belarus), Maximo Antonio Martinez Montoya (Venezuela, 23 de ani, 1.99 m, extremă, de la Pokka AE Karava, Cipru), Marko Bojic (Muntenegru, 23 de ani, 2.01 m, extremă, de la Asseco Resovia Rzeszow, Polonia), Olli-Pekka Ojansivu (Finlanda, 24 de ani, 1.97 m, universal, de la Avtomobilist Sankt Petersburg, Rusia) și Sergiu Stancu (30 de ani, 2.04 m, centru, de la Knack Randstad Roeselare, Belgia).