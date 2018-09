"Avem mulţi jucători tineri de valoare, nu este nevoie de naturalizarea lui Gnohere"

Ex-selecționerul naționalei de fotbal a României, Anghel Iordănescu:

"Avem mulți jucători tineri de valoare, nu este nevoie de naturalizarea lui Gnohere"

Fostul selecționer al primei reprezentative, Anghel Iordănescu, susține că România are foarte mulți jucători tineri de valoare și că nu este nevoie de naturalizarea atacantului francez al formației FCSB, Harlem Gnohere.„Nu vreau să se spună că am ceva împotriva lui Harlem Gnohere sau că nu îmi plac câțiva jucători străini din campionatul nostru. Dar eu consider că în momentul de față avem foarte mulți jucători tineri și talentați, care pot juca la echipa națională. Că îl aducem la națională pe Gnohere sau pe Omrani rămâne o chestiune la latitudinea actualului selecționer. Eu însă consider că avem jucători tineri valoroși, care pot satisface cerințele echipei naționale”, a spus Anghel Iordănescu, citat de Agerpres.Selecționerul echipei naționale a României, Cosmin Contra, declarase, săptămâna trecută, într-o emisiune TV, că e posibil să propună naturalizarea francezului Harlem Gnohere, unul dintre cei mai în formă atacanți din Liga I.„I-am spus «Bizonului» (n.r. - Harlem Gnohere), când am fost în Olanda, că trebuie să mai dea câteva kilograme jos. Ar trebui să ajungă pe la 90. Ar fi mult mai eficient în acel moment. Apoi e posibil să îl aduc la națională. De când a venit în România s-a descurcat fără oscilații, a fost constant în evoluții, atât la Dinamo, cât și la FCSB. Nu ar fi o problemă naturalizarea. Noua legislație permite să o facem în câteva luni, în regim de urgență”, afirma Cosmin Contra.Meciul anului pentru FCSBAntrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să facă un joc perfect cu Rapid Viena, în manșa secundă a play-off-ului Europa League, pentru a obține calificarea în faza grupelor.„Am pregătit foarte bine jocul și sper ca la meci să avem acea atitudine pe care mi-o doresc mereu. Trebuie să facem un meci perfect pentru a obține această calificare. Îmi place că plecăm cu șansa a doua, pentru că sunt puțini care cred în noi. Eu însă am încredere mare în jucătorii mei și cred că vom face un meci mare. E un meci important pentru clubul nostru, pentru fotbalul românesc. Nu are cum ca un jucător să nu fie implicat la un asemenea meci. Mi-aș dori ca suporterii să vină și să încurajeze jucătorii orice s-ar întâmpla, pentru că suntem o echipă ofensivă, care poate să marcheze 2-3 goluri în decurs de 10-15 minute. Mi-aș dori ca ei să fie lângă noi, pentru că jucătorii vor da totul ca să ne calificăm”, a afirmat tehnicianul.FCSB întâlnește, astăzi, de la ora 21.30, pe Arena Națională din București, formația Rapid Viena, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.În meciul tur, Rapid Viena s-a impus cu scorul de 3-1.