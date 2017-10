George Curcă, portarul Farului:

„Avem încredere, doar CFR nu are zece picioare”

Portarul farist George Curcă a declarat, pentru „Cuget Liber", că „rechinii" au crescut în joc în ultimul timp, de aceea ar fi păcat să nu obțină victoria în meciul de duminică, cu CFR Cluj, de la Constanța. „Contează foarte mult pentru noi cele trei puncte din meciul cu CFR. Ca joc, am crescut, suntem pe un drum bun. De aceea, ar fi păcat să nu batem duminică. Avem nevoie de victorie, pentru că nu stăm prea bine la capitolul puncte, suntem în criză de puncte. O victorie ne-ar aduce liniște și încredere", ne-a spus George. Gola-keeper-ul „rechinilor" este conștient că Farul va avea un meci dificil, contra unei echipe valoroase, care a făcut investiții majore și și-a propus obiective mari. „Va fi greu, dar credem în șansa noastră. Nu ne speriem de CFR, doar nu are zece picioare. Putem face un rezultat bun. Sigur, ardelenii au mulți jucători care pot face diferența, chiar și în lipsa percutantului atacant Didi, suspendat, dar și noi avem asemenea fotbaliști. Dacă ne mobilizăm, putem reuși", a mai arătat Curcă. "Va fi un meci foarte greu pentru noi, având în vedere că întâlnim una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, dar, ca de fiecare dată, ne propunem să obținem victoria" Constantin Gache, antrenor principal FC Farul