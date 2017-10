Federația Română de Lupte, pe primul loc în topul național

"Avem cale liberă spre Jocurile Olimpice!"

Peste 200 de sportivi au luat parte la eveniment și au oferit publicului un spectacol de mare calitate. Sub privirile președintelui Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, cei mai de perspectivă luptători români au arătat de ce luptele sunt atât de iubite pe teritoriul țării noastre. Au făcut spectacol pe nisip Alexandra Anghel, Ștefania Priceputu, Maria Cioclea, sportive medaliate anul acesta în competițiile internaționale. În toiul disputelor, oficialii federației au anunțat oficial intrarea luptelor pe nisip în selecta familie a sporturilor olimpice, începând cu ediția din 2024.„Este o veste cât se poate de bună, iar Constanța va avea un cuvânt greu de spus în luptele pe nisip. Aici, la mal de mare, se muncește mult, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Sunt mândru că Federația Română de Lupte deține prima poziție în topul forurilor naționale. Am cucerit medalii la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale și Europene și vă asigur că seria performanțelor va continua”, a declarat președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, membru al Biroului Federal al FR de Lupte.Sâmbătă, în competiția cadeților, CS Mangalia (antrenor Marian Oancea) s-a clasat pe primul loc în ierarhia pe medalii la feminin, datorită rezultatelor foarte bune înregistrate de Ana Maria Pârvu (50 kg) - locul 1 și Ana Maria Predică (50 kg) - locul 2. Tot la cadeți, Minur Pîrvu (CS Farul) și Cătălin Pîrvu (CS Mangalia) au câștigat bronzul la categoriile 50 kg, respectiv 70 kg.Duminică, la juniori, Constanța a reușit să cucerească două titluri naționale, în urma unor succese convingătoare înregistrate de Florin Tița (60 kg) și Nicolae Boantă (80 kg), sportivi pregătiți la CS Farul de antrenorul Grigore Gheorghe. Alte două medalii de bronz au fost obținute de Răzvan Arnăut (CS Farul, 60 kg) și Florin Ghiorghe (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Ioan Giuglea, 80 kg) De asemenea, CS Farul a ocupat prima poziție în ierarhia cluburilor, la masculin.„Nu sunt deloc mulțumit de cum au evoluat sportivii noștri. M-a dezamăgit în mod special Florin Ghiorghe, de la care am mari pretenții, dar se pare că are alte priorități în ultima perioadă. Nu am putut avea în concurs alte două fete foarte valoroase. Una dintre ele, Cristina Pintilie, s-a retras din activitate. Este alegerea ei, am încercat prin toate metodele să o convingem să se răzgândească, dar degeaba. De asemenea, Amalia Rotunzeanu, în care eu îmi pun mari speranțe, a fost accidentată și nu a putut lupta”, a declarat Ioan Giuglea, antrenor al secției de lupte la LPS „Nicolae Rotaru”.Competiția a fost organizată de Federația Română de Lupte, în parteneriat cu Asociația Județeană de Lupte Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, LPS „Nicolae Rotaru” și CS Farul Constanța.