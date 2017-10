„Autorităţile locale nu au răspuns apelului nostru“

„Autoritățile locale nu au răspuns apelului nostru“

Giani Nedelcu a declarat că strigătul de ajutor al Farului nu a avut ecou în rândul oficialităților locale. „Nu am primit niciun răspuns. Noi am făcut tot ce am putut. Am rezolvat să jucăm în această săptămână, dar, dacă aveam și sprijinul Consiliului Județean, și ne dădeau drumul la apă, era și mai bine. Avem o mare problemă cu apa. Pe 1 martie, autoritățile locale au promis că ne ajută în această privință, dar apoi ne-au tăiat apa. Din vară, vrem să vină alături de noi orașul. Acum probabil că nu au dat curs apelurilor noastre întrucât e final de campionat”, a spus patronul Farului.