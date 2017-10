„Autorităţile locale au pus la zid FC Farul“

Ioan Sdrobiș, adus la exasperare

„Autoritățile locale au pus la zid FC Farul“

Antrenorul „marinarilor“ a criticat din nou administrația constănțeană pentru că nu sprijină echipa nici măcar cu apa rece. Totuși, fariștii nu sunt singuri împotriva tuturor, au de partea lor suporterii. Ioan Sdrobiș, antrenorul principal al Farului, a trecut prin mari emoții în ultimele zile. Asupra meciului cu FC Snagov a planat până în ultima clipă amenințarea nedisputării, iar, când s-a jucat, partida l-a ținut cu sufletul la gură pe „Părinte”, „marinarii” impunându-se greu, în minutul 82. La finalul partidei, tehnicianul „marinarilor” a răbufnit. „Lucrăm în condiții vitrege, cum rar se întâlnesc în fotbalul românesc. În sportul constănțean, suntem izolați, fără sprijin. Autoritățile locale au pus la zid FC Farul. Cu ce mă confrunt la Constanța nu am mai întâlnit la nicio echipă unde am activat. Nici în alte zone ale țării nu am găsit lapte și miere, dar acolo exista o minimă atenție față de acest fenomen social care este fotbalul. Că nu ne ajutau cu bani, da, însă am primit sprijin în alte privințe. La Farul nu putem face nici măcar cantonament, trimitem jucătorii acasă, pentru că ni s-a tăiat apa. Nici minimul decenței care trebuie să existe într-o societate civilizată, apa, nu e la Farul. Însă am trecut peste aceste neajunsuri și am obținut rezultate”, a declarat Sdrobiș, la conferința de presă. Sâmburele dorinței După meci, suporterii constănțenilor s-au strâns în curtea clubului și, bucuroși pentru parcursul peste așteptări al „marinarilor”, au scandat minute în șir pro-Farul. Vizibil emoționat de cele ce auzea din sala de conferințe, Ioan Sdrobiș a spus: „Iată că, totuși, nu suntem singuri împotriva tuturor, avem alături suporterii, ceea ce înseamnă că un sâmbure de dorință există în Constanța. Poate va încolți și poate orașul va dori din nou o echipă puternică. La ce am realizat aici în acest tur, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă echipa ar beneficia de sprijin și atenție. Însă poate că din vară se va face din nou performanță la Constanța”.