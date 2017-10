Ion Marin, antrenorul Farului:

„Autogolul s-a dovedit decisiv”

Tehnicianul constănțean Ion Marin a declarat că punctele cucerite la Arad contează enorm pentru „rechini” și că speră ca Farul să înceapă să-și câștige și meciurile de acasă. „Era normal să începem cu o așezare prudentă jocul de la Arad, având în vedere situația în care se afla UTA și ce program avea mai departe, acestea obligând-o să joace pentru totul sau nimic. Jucătorii noștri au respectat foarte bine tactica. Din păcate, atacanții nu au reușit să marcheze nici acum, dar am avut parte de autogolul lui Amoreirinha, care s-a dovedit decisiv. Sunt trei puncte foarte prețioase pentru noi, care trebuie să se sprijine însă pe victorii în meciurile de acasă”, a declarat „Săpăligă”. În urma cartonașelor galbene încasate ieri, Șchiopu și Chico sunt suspendați pentru meciul cu FC Vaslui, de duminică, de la Constanța. „Am fost de nerecunoscut. Am mai luat bătaie și altă dată, dar atunci măcar am făcut-o luptând. Suntem ca un om pe care toată lumea vrea să îl salveze de la moarte, numai el nu își dorește”, a spus și Gabi Stan, care nu cedează însă, deși meciurile următoare sunt infernale: „Ne rămâne să încercăm să batem la Iași și unde se mai poate, iar acasă să învingem CFR, Dinamo și Urziceni. De ce să ridicăm mâinile și să ne predăm?”.