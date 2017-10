Australian Open / " Mă gândeam acum câteva zile..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, azi, la Melbourne, că nu simte presiunea unui rezultat la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, un de este cotată cu a treia șansă, relatează Reuters.''Pot spune că nu simt nicio presiune. Trebuie doar să îmi fac jocul și să văd ... câte meciuri pot câștiga. Nu e nicio presiune'', a afirmat Halep, numărul trei mondial, care a câștigat în acest debut de an turneul de la Shenzhen (China), dar apoi s-a retras de la Sydney din motive medicale.Halep, care va juca în primul tur la Australian Open cu Karin Knapp (Italia), se află pe același sfert de tablou cu Eugenie Bouchard și Șarapova. Ea consideră că oricine se află în ''top 20' poate câștiga turneul: ''Mă gândeam acum câteva zile că și dacă sunt a treia în clasamentul WTA și am o șansă, dar nu înseamnă că voi fi automat în semifinale sau finală. Oricine se află în top 20 pot spune că are șansa sa de a câștiga acest titlu... turneul e deschis tuturor''.