Aurora 23 August participă la Naţionalele de Qwan Ki Do

Aurora 23 August participă la Naționalele de Qwan Ki Do

În acest week-end, la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” din Botoșani, în organizarea Federației Române de Arte Marțiale și sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, va avea loc o nouă ediție a Campionatului Național de Qwan Ki Do pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.Și-au anunțat prezența 30 de cluburi din toată țara, totalizând peste 500 de sportivi, printre care și 10 legitimați la CS Aurora 23 August (antrenor Daniel Constantin Avasilcăi). Aceștia se vor întrece în probe tehnice (Thao Quyen), dar și în probe de luptă competițională (Song Dau).„Foarte important pentru noi este să participăm și copiii să simtă frumusețea artelor marțiale. Nu mergem acolo cu un scop prestabilit, vrem doar să facem meciuri cât mai bune. Cinci dintre copii sunt la primul concurs de asemenea anvergură, iar ceilalți la cea de-a doua sau a treia prezență. Nu are rost să-i supunem presiunilor, vrem să-și testeze aptitudinile și în alt mediu decât cel al clubului. Vrem să mulțumim autorităților locale din 23 August pentru întreg sprijinul acordat, fără de care ne-ar fi fost imposibil să rămânem în elita cluburilor din România”, a declarat antrenorul Daniel Constantin Avasilcăi.