„Aurel Vlaicu“, mult chinuit de plăieşii Sucevei

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U18 și U17

„Aurel Vlaicu“, mult chinuit de plăieșii Sucevei

Ieri, la Constanța, a debutat ediția 2008 / 2009 a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani. Cine a venit pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan” s-a felicitat pentru opțiunea sa, pentru că spectacolul a fost total. Regalul rugbistic al secțiunii U18 s-a deschis la ora 9.00, cu meciul dintre RC Pantelimon și CS Gens Cluj. Cu obiectivul declarat de a urca pe podium, bucureștenii au condus la pauză cu 7-0, dar scorul putea fi mult mai strâns, în condițiile în care ardelenii au irosit două lovituri de penalitate din poziții excelente. Repriza secundă a fost dominată autoritar de Pantelimon, care s-a desprins decisiv, 35-0, Clujul reușind eseul de onoare abia în prelungiri. Scor final, 35-5 pentru RC Pantelimon, punctele fiind marcate de Dobre, Nicolae Ioan, Alexe, Vlăsceanu, Rușa (câte un eseu), Bratu (cinci transformări), respectiv Ilea (eseu). Cel de-al doilea joc al zilei a adus față în față echipele Colegiului Național „Aurel Vlaicu” București, favorită la trofeu, și Liceului cu Program Sportiv Suceava. Duelul a fost mult mai echilibrat, deși, la jumătatea primei reprize, CNAV avea un avantaj consistent, 14-0. Moldovenii nu au depus armele și, la pauză, se apropiaseră la doar trei puncte, 17-14. La reluarea jocului, Suceava putea egala în două rânduri, din penalități, dar n-a avut un transformer inspirat și, cum ocaziile se răzbună, bucureștenii au profitat de o greșeală în margine a adversarilor și au culcat balonul în terenul de țintă, 22-14 fiind și scorul final. Au înscris Badea (două eseuri), Stratulat (un eseu), Stătulescu (două transformări și o penalitate), respectiv Conache (un eseu, două transformări) și Tiron (un eseu). „A fost un joc de uzură fantastică, în care linia de trei-sferturi a făcut diferența. Sunt bucuros că am învins și ne-am calificat, astfel, în turneul pentru locurile 1-4”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul CNAV, Marian Udroiu. Iată și rezultatele înregistrate în partidele de aseară: LPS Focșani - CSS 2 Baia Mare 39-0 și CSS Bârlad - CSS 3 Steaua București 20-16. Competiția continuă astăzi, când, pe stadionul LPS din „Badea Cârțan”, au loc patru meciuri la secțiunea Under 17, după următorul program: Colegiul Național „Aurel Vlaicu” - Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați (ora 9.00), CSS Tecuci - CSM Baia Mare (ora 10.30), CSS Bârlad - LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța (ora 17.30) și CTMR TF Metrorex - CFR Unirea Pașcani (ora 19.00). *** Cel mai ghinionist jucător a fost Mihai Răduțoiu, de la CNAV, care s-a accidentat în chiar primul minut al meciului cu Suceava. El a suferit o ruptură de ligamente, fiind imediat înlocuit de Răzvan Dinu l Astăzi, de la ora 15.00, la sala de protocol a stadionului „Constructorul-Cleopatra”, are loc o ședință la care reprezentanții federației i-au invitat pe toți antrenorii echipelor participante la turneu l Finalele se vor disputa sâmbătă (U18), respectiv duminică (U17) l Cel mai frumos eseu al zilei l-a reușit Stratulat, care a culcat balonul după o cursă în forță, din care nu a putut fi oprit de trei adversari, toți transformați în jaloane.