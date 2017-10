Aurel Şunda: „Rezultatul este echitabil!”

Năvodărenii, mulțumiți de remiza cu Farul

Aurel Șunda: „Rezultatul este echitabil!”

La nici 24 de ore de la revenirea pe banca Săgeții, Aurel Șunda a declarat, la finalul meciului cu FC Farul, că este mulțumit de punctul scos de jucătorii săi și a explicat care au fost principalele motive pentru care l-au făcut să revină la Năvodari.„A fost un joc bun, peste nivelul celorlalte meciuri din Liga a II-a. Am condus cu 1-0 și am fost egalați în ultimele secunde, dar, ținând cont de felul în care s-au desfășurat lucrurile pe teren, cred că 1-1 este echitabil. Mă bucur că nu am pierdut primul meci din cel de-al doilea mandat pe banca Săgeții. Am revenit la Năvodari pentru că mă leagă foarte multe lucruri și amintiri frumoase de acest club. Am semnat un contract pe o perioadă de 1 an și 3 luni, cu posibilitate de prelungire, iar obiectivul meu este formarea unei echipe cu care să putem ataca promovarea în Liga I în sezonul viitor”, a declarat Aurel Șunda.