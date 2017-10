Aurel Şunda are încredere în Dâlbea

Săgeata Năvodari

Aurel Șunda are încredere în Dâlbea

Antrenorul principal al Săgeții Năvodari, Aurel Șunda, e mulțumit că a reușit să-l înregimenteze pe mijlocașul Răzvan Dâlbea, fostul căpitan al Unirii Alba Iulia, club pentru care a jucat patru ani și jumătate, inclusiv în Liga 1, sezonul trecut. „Dâlbea e un lider în care am mare încredere. Fotbalist foarte bun. Mizăm pe ajutorul său în campania de promovare a Săgeții”, a spus Șunda. „Mă bucur că am ajuns la o echipă care are șanse bune de a promova în Liga 1 la finele acestui sezon. Mi-am dorit mult să joc la o astfel de formație”, a declarat și Dâlbea. Mijlocașul de 29 de ani a venit la Săgeata liber de contract și s-a înțeles cu echipa din Năvodari pentru un contract pe un sezon și jumătate, cu posibilitate de prelungire pe încă doi ani.