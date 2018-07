Aur pentru România! Echipajul masculin de patru rame, cea mai strălucitoare medalie la CM de canotaj

Echipajul masculin de patru rame ale României a cucerit, duminică, medalia de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Poznan. Pentru delegația tricoloră este a patra medalie, anterior fiind obținute două de argint și încă una de aur.



Medalia de aur de duminică a fost câștigată de echipajul format din Mihai Vasile Țigănescu, Cosmin Pascari, Ștefan Constantin Berariu și Ciprian Huc.



Anterior, medaliile tricolore au fost obținute de echipajul feminin de patru rame – Mădălina Hegheș, Amalia Bereș, Mădălina Casu, Roxana Parascanu (argint); echipajul feminin de patru vâsle - Elena Logofătu, Georgiana Vasile, Nicoleta Pascanu, Simona Radiș (aur) și echipajul masculin de dublu rame – Dumitru Alexandru Ciobica și Florin Lehaci (argint).



În ultima finală cu participare românească la start va concura echipajul masculin de opt plus 1, format din sportivii Alexandru Chioseaua, Mugurel Semciuc, Alexandru Matinca, Radu Constantin, Adam Constantin, Sergiu Bejan, Robert Dedu, Alexandru Macovei și Adrian Munteanu.



Echipajul masculin de opt plus 1, medalie de bronz la Campionatul Mondial de tineret de la Poznan



Echipajul masculin de opt plus 1 al României a obținut, duminică, medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Poznan. România a adunat cinci medalii, din care două de aur.



Cursa a fost câștigată de SUA (5:22.48 minute), iar echipajul Marii Britanii și cel al României au fost următoarele, la 2.45 secunde distanță. Departajarea s-a făcut la fotografie.



Echipajul României este format din sportivii Alexandru Chioseaua, Mugurel Semciuc, Alexandru Matinca, Radu Constantin, Adam Constantin, Sergiu Bejan, Robert Dedu, Alexandru Macovei și Adrian Munteanu.



Medalia de bronz este a cincea pentru România la Campionatul Mondial de la Poznan, celelalte fiind obținute de echipajul masculin de patru rame (aur), echipajul feminin de patru vâsle (aur), echipajul feminin de patru rame (argint) și echipajul masculin de dublu rame (argint).





